Einer Umleitung zu folgen war dem Fahrer eines Sattelzuges am Sonntag in den frühen Morgenstunden wohl zu umständlich: Er versuchte laut Polizeimitteilung auf dem kürzesten Weg durch eine Baustelle zu kommen. Aufgrund von Bauarbeiten war die A3 in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Es wurden an dieser Stelle Brückenelemente eingehoben.

Um 6.10 Uhr war der 46-jährige Berufskraftfahrer mit seinem Fahrzeug in Richtung Würzburg unterwegs. Er fuhr auch an der Ausfahrt Erlangen-West von der Autobahn ab. Die Autobahn war an dieser Stelle durch Sicherungsfahrzeuge und Warnbaken blockiert .

Fahrer ignoriert Umleitung: Er fährt durch Baustelle als Falschfahrer wieder in Richtung Würzburg

Allerdings folgte er dann nicht der ausgeschilderten Umleitung. Er fuhr nur über die Brücke zur Auffahrt der A 3 in Richtung Passau. Dieser folgte er, bog dann aber auf der falschen Richtungsfahrbahn ein und fuhr als Falschfahrer wieder in Richtung Würzburg weiter.

Diese war ebenfalls für den Verkehr gesperrt, deshalb konnten ihm keine anderen Verkehrsteilnehmer entgegenkommen. Trotzdem sind dort Baufahrzeuge und -arbeiter unterwegs, die in diesem Bereich nicht mit anderen Fahrzeugen rechnen.

Sicherungsfahrzeuge der Baustellenfirma stoppen den Falschfahrer

Nach ca. 1,5 Kilometer wurde die Falschfahrt durch ein Sicherungsfahrzeug der Firma beendet und die Polizei verständigt. Der Lastwagen-Fahrer musste dann eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde unter polizeilicher Begleitung wieder auf den richtigen Weg gebracht.