Gourmet-Magazin "Der Feinschmecker" stellt 500 beste Metzgereien Deutschlands vor

36 fränkische Metzger teilweise aus dem Raum Fürth, Nürnberg, Hof und Bayreuth dabei

teilweise aus dem Raum dabei Auch Wurst-Weltmeister aus Landkreis Erlangen steht auf der Liste

Das Gourmet-Magazin "Der Feinschmecker" bezeichnet sich selbst als "führende Medienmarke in der kulinarischen Welt". Das Team hat jetzt eine Liste mit den 500 besten Metzgern Deutschlands 2023 veröffentlicht. 36 dieser Metzgereien und Fleischereien liegen in Franken. In unserem Überblick stellen wir acht der Metzgereien mit Standorten näher vor.

Metzgerei Hans Fruth in Nürnberg

Bei der Metzgerei Hans Fruth in Nürnberg stammen alle Lebensmittel aus eigener Schlachtung und Herstellung, komplett ohne Geschmacksverstärker. Was man dort kaufen solle, sei der "zarte Kochschinken im raffinierten Zwiebelmantel", so "Der Feinschmecker". Die Heißtheke sei mittags im wahrsten Sinne des Wortes ein Hotspot. Die Spezialitäten des Hauses gebe es für die Vorratskammer auch in der Dose.

Adresse: Leibnizstraße 34, 90443 Nürnberg

Telefonnummer: 0911 411562

Hier geht es zur Website

Metzgerei Ludwig Walk in Fürth und Nürnberg

Insgesamt hat die Metzgerei aus der Oberpfalz 14 Filialen - mehrere davon in Fürth und Nürnberg. Es werde auf kurze Transportwege und artgerechte Weidehaltung der Schlachttiere geachtet. "Der Feinschmecker" empfiehlt den "Royal-Schinken", der rund 12 Monate reife.

Adresse: Schwabacher Str. 19, 90762 Fürth

Telefonnummer: 0911 7874333

Alle Filialen auf der Internetseite der Metzgerei Ludwig Walk

Der Dorfmetzger Jürgen Reck in Möhrendorf

Beim Dorfmetzger Jürgen Reck, einem Wurst-Weltmeisterschaftsgewinner, gibt es Bratwürste in zahlreichen Kombinationen: Es gebe sie in der kleinen Metzgerei nicht nur klassisch mit Majoran, sondern auch feurig mit Chili, pikant mit Meerrettich, würzig mit Apfel und Röstzwiebeln und als „68er Bratwurst“ mit Hanf und Schwarzkümmel, heißt es. Die Qualität der Würste spiegle sich nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Konsistenz wider. Beim Mittagstisch dürfe Schweinsbraten mit Kloß nicht fehlen.

Adresse: Frankenstraße 33, 91096 Möhrendorf

Telefonnummer: 09131 4086555

Mehr Informationen hier

Metzgerei Albert in Eggolsheim

Die familienbetriebene Metzgerei sei vor allem für ihre Würste und Salamis bekannt. Laut dem "Feinschmecker" sind besondere Spezialitäten die Whiskysalami, und der "Schinken 1889" vom Steigerwälder Schwarzerle. Im Mittelpunkt stünden hier allerdings Steaks: Jedes Tier sei handverlesen und stamme von den Bauern aus engster Nachbarschaft.

Adresse: Hauptstraße 17-18, 91330 Eggolsheim

Telefonnummer: 09545 8224

Metzgerei Albert online besuchen

Metzgerei Max in Hof

Bei der Metzgerei Max könne man "Exzellenz statt Massenware" erwarten, verspricht "Der Feinschmecker". Die Rassen der Tiere, deren Fleisch dort angeboten wird, seien die edelsten Europas. Man setze auf alte Herstellungstechniken und binde zum Beispiel die Leberwurst per Hand statt mit Maschine. Auch ungewöhnliche Steak-Cuts gebe es zahlreich im Shop zu kaufen.

Adresse: Quetschenweg 32, 95030 Hof an der Saale

Telefonnummer: 09281 70900

Zur Website

Metzgerei Molendo in Lichtenfels

Über 115 Jahre bestehe die Metzgerei Molendo bereits und der aktuelle Chef sehe die lange Tradition als Ansporn, sich auf die Zukunft zu rüsten. Die scharfen "Feuerwürste" seien die Spezialität von Molendo. Das Magazin empfiehlt außerdem, die "exzellenten Wurst- und Schinkensorten" zu probieren.

Adresse: Innere Bamberger Straße 16, 96215 Lichtenfels

Telefonnummer: 09571 2238

Hier geht es zur Internetseite

Dotzels Foodmanufaktur in Würzburg

Der Leberkäse der Foodmanufaktur sei nur eine der vielen Spezialitäten. Die Traditionsmetzgerei wurste noch nach Familienrezepten - ein möglicher Grund für die vielfach ausgezeichnete Bratwurst mit Frankenwein. Zusätzlich biete Dotzel auch "Rooftop Barbecue Seminare", die gerne als Geschenk verwendet werden.

Adresse: Barbarossaplatz 1, 97070 Würzburg

Telefonnummer: 0931 52756

Internetseite der Dotzel Foodmanufaktur

Deininger in Markt Einersheim

Hier konzentriere man sich vor allem auf die Herstellung "erstklassiger Wurstsorten". Der Inhaber und die Inhaberin haben außerdem beim Fränkischen Bratwurstgipfel 2018 den ersten Platz belegt. Für die Produkte kämen Kunden von weit her, schreibt "Der Feinschmecker".

Adresse: Amtsschützengasse 3, 97348 Markt Einersheim

Telefonnummer: 09326 391

Hier geht es zur Website

Das ist die Liste der weiteren 28 fränkischen Metzgereien beim Feinschmecker:

Wer die ganze Liste mit allen 500 Metzgereien sehen will, findet diese hier.

