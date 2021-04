Drei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstagnachmittag (29. April 2021) einen 22-Jährigen an der Erlanger Wöhrmühle überfallen.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag (30. April 2021) in einer Pressemitteilung schreibt, stellten sich dem 22-Jährigen die drei Männer unvermittelt in den Weg, als dieser gegen 16.00 Uhr im Bereich der Wöhrmühle unterwegs war.

22-Jähriger von drei jungen Männern überfallen: Wer hat etwas mitbekommen?

Sie forderten von ihm sein Handy und Bargeld. Einer der Täter soll daraufhin versucht haben, dem 22-Jährigen einen Faustschlag gegen den Kopf zu verpassen.

Der junge Mann konnte dem Schlag allerdings ausweichen und flüchten, so die Polizei weiter. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

zwischen 17 und 24 Jahre alt

etwa 1 Meter 80 Zentimeter bis 1 Meter 90 Zentimeter groß

dunkler Kapuzenpullover

hellblaue Jeans

Drei-Tage-Bart

Zeugen gesucht: 22-Jähriger hat auf Flucht zwei Herren angesprochen

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen. Von besonderem Interesse sind in dem Zusammenhang zwei ältere Herren, die der 22-Jährige auf seiner Flucht auf einer Brücke angesprochen hat.

Die Beamten bitten die beiden und auch weitere Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.