14 fleißige Hände, sieben Müllgreifer, zwei Stunden gemeinsame Sammelarbeit, knapp 20 Säcke Müll, unzählige Glasflaschen, Metallteile und ein Einkaufswagen. Das ist die Bilanz der Jungen Union Herzogenaurach, die sich vor Kurzem auf der Herzo Base zum Müll-Sammeln traf.

"Ganz nach dem Motto, weniger reden, mehr handeln´ wollen wir nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern der Umwelt hier vor Ort direkt etwas zurückgeben" - erklärt JU-Stadträtin Katharina Zollhöfer, die die Aktion initiierte, in einer Pressemitteilung .

Mit städtischen Müllgreifern, Handschuhen und Mülltüten bewaffnet zogen sieben JU-ler Glasflaschen aus Gebüschen, klaubten die ganze Palette McDonalds Verpackungsmüll aus den Wiesen und sammelten Zigaretten-Stummel von den Wegen. Auch Bauschutt, Fitness-Shaker, Schuhe und ein Einkaufswagen zählen zum Fundus der Sammler.

Großer Erfolg

"Die Aktion war ein großer Erfolg - wir konnten knapp 20 Müllsäcke füllen. Jeder kann auch beim Spazieren oder Gassi gehen ein bisschen Müll sammeln und so mithelfen, Herzo auch in Zukunft sauber zu halten", sagte Simon Dummer, JU-Ortsvorsitzender.

Die Jungpolitiker in ihren blauen Jacken wurden jedoch auch von Bürgern angesprochen, die neben viel Lob auch Anregungen mitbrachten: "Auf den Hügeln um die Herzo Base wird gefeiert, was grundsätzlich ja auch so gewünscht ist, aber wenn Sachen willkürlich zerstört werden und Glassplitter im Spielplatzsand landen, hört der Spaß auf", stellte JU-Stadtrat Konrad Körner fest.

"Mit zusätzlichen Mülleimern auf dem Mount Herzo neben dem Mehrgenerationenspielplatz kann jetzt niemand mehr sagen, er hätte keine Möglichkeit seinen Müll ordentlich zu entsorgen", so Körner. Gerade wenn der dritte Bauabschnitt jetzt bebaut werde, müsse man die Lage aber im Blick behalten, und eventuell die Feiernden auf den abgelegeneren Hügel des Lärmschutzwalls bitten, heißt es weiter.