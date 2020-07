143 bunte Veranstaltungen für die Herzogenauracher Kinder und Jugendlichen

Herzogenaurach steht ein ungewöhnlicher Sommer bevor: Die meisten Familien werden wohl nicht in den Urlaub fahren, sondern die Ferien eher zu Hause verbringen. Umso wichtiger war es für die Stadt, das Ferienprogramm 2020 gemeinsam mit dem Generationen.Zentrum und dem Jugendhaus "rabatz" stattfinden zu lassen.

"Natürlich haben wir auch mal überlegt, ob wir es absagen", gesteht Bürgermeister German Hacker, "aber letztlich ist genau dieses Jahr das Jahr, indem das Ferienprogramm dringender nötig ist als je zuvor."

So viele Angebote wie noch nie

Und so haben die Verantwortlichen ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt, das mit 143 Veranstaltungen sogar noch mehr Angebote beinhaltet als die Jahre zuvor. Aufgrund der Corona-Lage wird das Ferienprogramm für Großeltern und ihre Enkelkinder jedoch ein Jahr pausieren, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Neue Highlights im Kinder-Ferienprogramm sind beispielsweise das "Schnuppertraining "Zumba-Kids", der "Schlappenschuster-Workshop" im Stadtmuseum oder das "Abenteuer Nutztier und Feuerküche" auf dem Bio-Archehof der Familie Fischer. Auch das Spielmobil macht sich zum nun 40. Mal auf die Fahrt durch Herzogenaurach, wobei es dieses Jahr jedoch nur an vier Standorten mit Sanitäranlagen stehen wird: im Weihersbachgelände, im Dambach, an der Herzo-Base und in Niederndorf. Hier ist, wie bei allen anderen Programmpunkten, eine Anmeldung nötig, die am besten online abzuschließen ist. In drei Zeitzonen am Tag sollen jeweils 25 Kinder zum Spielmobil kommen dürfen, und zwar wie immer die ganzen Ferien über werktags.

Gleichzeitig ist das 40-jährige Bestehen des Spielmobils auch ein Abschied, manch einer würde sogar sagen "das Ende einer Ära": Der allseits bekannte, bunt bemalte Anhänger hat in diesem Jahr nämlich seinen letzten Einsatz, bevor er durch ein neues Modell ersetzt wird.

Zum dritten Mal bietet das Jugendhaus "rabatz" auch ein spezielles Programm für Jugendliche ab zwölf Jahren an. "Beliebte Kurse wie Wakeboarding und Kartfahren sind wieder dabei", erklärt Daniel Birk, der als pädagogischer Leiter einer der Hauptverantwortlichen für das Jugendprogramm ist. "Wir haben aber auch ein paar neue Kurse: Batiken, Zeichnen und einen Gitarrenkurs zum Beispiel. Zum Thema Umwelt & Natur ist auch einiges geboten."

Ein "Ferien-Freiraum"

Jeden Montag und Freitag öffnet das Jugendhaus "rabatz" auch immer von 15.30 bis 20 Uhr seine Tore: Im "Ferien-Freiraum" können Jugendliche dann vorbeischauen, um zu basteln, filmen, Musik zu machen oder einfach um zu chillen. Hierfür ist keine Anmeldung nötig.

Ferienprogrammhefte werden in allen Schulen verteilt und liegen im Rathaus sowie im Jugendhaus "rabatz" aus. Unter herzogenaurach.feripro.de kann man sich bis zum 6. Juli für alle Veranstaltungen anmelden.