Ein paar herrliche Herbsttage hatte der goldenen Oktober in Franken in diesem Jahr schon zu bieten, und zumindest einige Tage lang bleibt er uns in der kommenden Woche noch erhalten.

Ende der Woche kommt aber Bewegung ins Wetter - Schuld ist ein Orkantief über Schottland. Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach hat die Wettervorhersage für Franken.

Das Wetter in Franken: Noch ein paar Tage Sonne

Nachdem sich der Frühnebel aufgelöst hat, ist es am heutigen Sonntag heiter bis wolkig. Es bleibt trocken bei maximal 16 Grad. Ein in Böen frischer bis starker Ostwind sorgt aber dafür, dass sich das relativ kühl anfühlen kann, sofern man nicht ein schönes, windgeschütztes Plätzchen in der Sonne ergattert hat.

"In der Nacht zum Montag wandern mittelhohe Wolkenfelder von Süden zu uns", so der "Wetterochs". Eventuell tröpfele es auch mal ein bisschen. "Am Montag bestimmen warme Luftmassen unser Wetter. Obwohl einzelne Wolkenfelder die Sonneneinstrahlung stören, sollten doch meist 20 Grad erreicht werden", so Stefan Ochs.

"Vereinzelte schwache Regenschauer sind nicht ganz ausgeschlossen. Am Montagabend erreicht uns eine Kaltfront, die aber von steigendem Luftdruck so stark abgeschwächt wird, dass sie praktisch nicht wetterwirksam ist."

Dienstag und Mittwoch: Überwiegend sonnig und trocken

Am Dienstag und Mittwoch bestimme ein Hoch unser Wetter, Niederschläge gäbe es nicht, prognostiziert Stefan Ochs. "Die Wettermodelle erwarten Wolken in rund 2000 m Höhe, die die Sonne zeitweise verdecken. Verwunderlich ist, dass diese Wolken nicht von den Absinkvorgängen im Hoch aufgelöst werden." Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad, ein sehr schwacher Wind wehe aus wechselnden Richtungen.

Am Freitag könne ein schwaches Tief einzelne Regenschauer bringen, und wahrscheinlich wird es etwas kühler. Der Wind bleibe weiterhin schwach. Doch mit der Bildung eines Orkantiefs mit Kern nordwestlich von Schottland komme Bewegung ins europäische Wetter, so der "Wetterochs": "Auch wir werden davon mit einzelnen Regenfällen und einem auffrischenden Südwestwind erfasst."

In den Nächten müsse in ungünstigen Lagen mit geringem Bodenfrost gerechnet werden.

Das sagt der Deutsche Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt sich in seiner Prognose für Bayern noch etwas zurückhaltend: Im Norden sei es nach wie vor überwiegend sonnig. Im Süden sei es hingegen meist stark bewölkt, vor allem an den Alpen könne es teils etwas Regen geben. Örtlich sei mit Nebel zu rechnen. "Heute Abend im nördlichen Franken noch gering bewölkt, sonst von Süden her teils dichte hohe Bewölkung. In Alpennähe zeitweise etwas Regen. Mäßiger, in Böen mitunter frischer Wind aus östlichen Richtungen."

Am Freitag komme von Westen her Regen zu uns. Die Höchstwerte lägen 12 bis 18 Grad. Es sei mit Sturmböen in höheren Berglagen zu rechnen. Am Samstag und Sonntag werde es wechselnd bewölkt mit Regenschauern und Auflockerungen.