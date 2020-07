Zwei Jugend-Gremien in Coburg sind eines zu viel

Zentrales Thema bei der Tagung des Jugendforums der Stadt Coburg in der CoJe war ein Antrag von Pro Coburg. Die Wählergemeinschaft fordert darin vom Stadtrat die Einrichtung eines Jugendparlaments. Der Antrag wurde im Wahlkampf 2019 gestellt und war durchaus ein Aufreger. Nach einem Sondierungsgespräch im Januar ging es nun darum, ein detaillierteres Meinungsbild der Jugendlichen zu bekommen. Das Jugendforum hatte Pro Coburg in seine Sitzung eingeladen, um miteinander zu sprechen und Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu vergleichen.

Zu Vor- und Nachteilen eines Jugendparlaments gab es einen regen Meinungsaustausch unter den Jugendlichen und den anwesenden Stadträten, den die Sprecher des Jugendforums, Lara Nowak und René Müller, souverän leiteten. Vonseiten des bereits existierenden Gremiums hieß es dabei: Die Altersbeschränkung von 14 bis 18 Jahren, die im Jugendparlament gelten soll, schließe die Studenten aus, das Jugendparlament bedeute nur die Bürokratisierung des offenen und jugendfreundlichen Jugendforums, und die ähnlichen Strukturen zum Jugendforum machten das neue Jugendparlament schlichtweg überflüssig.

Tessmer: Bestehendes stärken

Alt-Oberbürgermeister Norbert Tessmer ergriff für das Jugendforum das Wort: "In der Jugendarbeit müssen Kräfte gebündelt werden." Er sprach sich dafür aus, bestehende Gremien zu stärken, und verwies auf bereits vorhandene Strukturen der Jugendbeteiligung wie den Stadtjugendring. Dementsprechend könnte eine Überlegung sein, das angestrebte Antragsrecht im Stadtrat für die zwei Sprecherinnen des Jugendforums einzurichten, sagte Tessmer.

Im zweiten Abschnitt sollte es nur um die Zielgruppe "Jugendliche" gehen. Gemäß Geschäftsordnung des Jugendforums wurden alle 14- bis 27-Jährigen zu den strukturellen Bedingungen beider Gremien befragt.

Während sich das Für und Wider in vielen Punkten die Waage hielt, waren sich bei drei Fragen fast alle einig: Nicht nur Jugendliche mit Hauptwohnsitz in der Stadt Coburg sollen sich beteiligen dürfen, ein Antragsrecht im Stadtrat ist erstrebenswert, und eine Altersbeschränkung bis 18 Jahre ist zu eng gefasst. Alles in allem war man sich in einer Sache einig: Zwei Gremien sind eines zu viel. Auch wenn diese Sitzung nur ein kleiner, aber wichtiger Schritt der Sondierung war, wie es in einer Pressemitteilung des Jugendforums heißt, zeigten sich doch alle Beteiligten mit dem Abend zufrieden. Ob es in Zukunft neben dem Jugendforum auch noch ein Jugendparlament gibt, liege in den Händen des Stadtrats.