Zastrow verlässt Regiomed

Die Pressemitteilung von Regiomed umfasst nur 168 Wörter: "Seitens der Geschäftsführung wurde im gegenseitigen Einvernehmen mit Prof. Zastrow entschieden, die Zusammenarbeit im Laufe dieser Woche zu beenden und den Vertrag aufzulösen. ,Auf Grund der Ereignisse der letzten Wochen haben wir im gegenseitigen Einvernehmen mit Prof. Zastrow entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden und den Vertrag aufzulösen. Wir möchten betonen, dass der Grund für die Abberufung in keinem Zusammenhang zu unserem inhaltlichen Hygienemanagement steht und es nach wie vor keinen Anlass für uns gibt, an der fachlichen Kompetenz von Herrn Prof. Zastrow zu zweifeln‘, erklärt Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. Die Aufgaben werden vorübergehend von den hygieneverantwortlichen Ärzten mit Unterstützung von externen Experten übernommen. Auch der Hygiene-Roundtable wird weiterhin bei grundsätzli-chen Fragen der Weiterentwicklung des Regiomed-Hygienekonzepts unterstützen. ,Wir danken Herrn Prof. Dr. Zastrow für sein Engagement und seinen Einsatz in den letzten Jahren bei Regiomed. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu Personalentscheidungen aus Gründen der Vertraulichkeit prinzipiell nicht im Detail äußern‘, ergänzt Alexander Schmidtke."

Im Mai hatte ein Interview mit Zastrow für gehörigen Wirbel gesorgt: Er hatte darin gesagt, "dumme Mitarbeiter" hätten dazu beigetragen, dass sich das Corona-Virus im Regiomed-Klinikum in Sonneberg ausbreiten konnte. Das hatte für derartige Unruhe gesorgt, dass die Regiomed-Geschäftsführung und Zastrow sich genötigt sahen, sich für die Wortwahl zu entschuldigen. Zastrows Vertrag war noch unter dem vormaligen Hauptgeschäftsführer Joachim Bovelet geschlossen worden.