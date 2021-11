Es gibt einen Großinvestor, der grundsätzliches Interesse an einem gewerblichen Bauvorhaben in der Nähe des Kreisverkehrs am Ortseingang Unterlauter aus Richtung Coburg kommend signalisiert hat. Dieses Ansinnen für ein Gewerbegebiet lag dem Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag vor. Es wurde darüber beraten. Dann stimmten die Gemeinderatsmitglieder einer möglichen Ausweisung eines Gewerbegebietes in diesem Bereich zu.

Dabei sollte allen bewusst sein, dass dies noch keinen Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes oder der Aufstellung eines möglichen Bebauungsplanes darstellt. Bürgermeister Karl Kolb (ÜPW) hatte ein paar Informationen, aber noch nicht allzu viel. Er berichtete, die Wirtschaftsförderung des Landkreises habe sich mit einer Anfrage an die Kommune gewandt, ob die Ansiedlung eines größeren Gewerbebetriebes dort denkbar sei. Kolb betonte: "Der potenzielle Investor möchte allerdings bis zur seiner endgültigen Entscheidung weder namentlich, noch mit seinem Vorhaben öffentlich genannt werden."

Mit Eigentümern gesprochen

Was aber doch schon unternommen wurde: Die Gemeindeverwaltung hat sich vor dem Sitzungstermin mit den Eigentümern der betreffenden Flächen in Verbindung gesetzt. Diese hätten ihr Verkaufsinteresse signalisiert, sagte Kolb. Auf dieser Grundlage beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung einstimmig, den Plan eines neuen Gewerbegebietes am Ortsrand Unterlauter weiter zu verfolgen und notwendige Vorarbeiten für die Einleitung eines Verfahrens durchführen zu lassen. Und das sogar unabhängig von einem Zuschlag des Investors. Gemeindegeschäftsführer Cedric Lindner merkte an, dass dafür unter anderem Bodenuntersuchungen erforderlich seien.

Bürgermeister Karl Kolb hob hervor, man werde natürlich darauf achten, dass alle Investitionen dort besonders nachhaltig und der positiven Entwicklung der Gemeinde förderlich seien. "Ich denke, ein neues Gewerbegebiet an dieser Stelle - auch für weitere Interessenten - wäre eine gute Sache für die Zukunft unserer Kommune", sagte er.

Wicklein: Es wird Zeit für einen Kriterienkatalog

Gemeinderat Dr. Bernd Wicklein (ÜPW) regte an, von der Verwaltung für zukünftige Gewerbe- wie auch private Baugebiete einen Kriterienkatalog der Gemeinde erarbeiten zu lassen. Auf dessen Grundlage könnte dann eine noch bessere und transparente Vorberatung der Bauideen möglicher Bauwerber erfolgen. "Die wissen dann konkret, was wir uns als Gemeinde in Sachen Gestaltung und Nachhaltigkeit vorstellen. Das betrifft unter anderem Photovoltaik und Grünanlagen. Solchen mancherorts vorhandenen Steinwüsten rund um die Häuser und Gebäude sollte so künftig ein Riegel vorgeschoben werden", erklärte Wicklein.