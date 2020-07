Wie eine glückliche Ehe - seit 100 Jahren

In den Novembertagen vor 101 Jahren waren die Aufrufe im "Coburger Tageblatt" an die Einwohner der Vestestadt von Hektik durchdrungen: "Bleibt was ihr heute noch seid: Gleiche unter Gleichen"; "Bleibt was ihr immer wart: Thüringer!" Der Staatsrat von Thüringen bezweifelte die Versprechungen Bayerns an Coburg und malte das Unheil, die Veste würde Bayern einverleibt.

Teils harte Worte

Die Befürworter der Vereinigung mit Bayern hingegen argumentierten, "wir wollen uns nicht verkaufen zu Nutz und Frommen eines Gebildes, das nicht lebensfähig ist"! Geschrieben wurde von der "Vergewaltigung unserer Volkes". Bei der Abstimmung am 30. November 1919, wurden 26102 Stimmen gegen und 3466 Stimmen für Thüringen abgegeben. Am 1. Juli des Jahres 1920 wurde das Coburger Land freiwillig ein Teil Bayerns. Dieses geschichtsträchtigen Datums wurde am Mittwochvormittag im Riesensaal der Ehrenburg mit einer coronabedingt kleinen Feierstunde gedacht. Die "besondere Würdigung" ergebe sich einerseits durch den großzügig ausgehandelten Staatsvertrag, "von dem wir heute noch profitieren", so Alt-Oberbürgermeister Norbert Tessmer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Coburger Landesstiftung. "Außerdem sind Stadt und Landkreis Coburg durch den Anschluss an Bayern 40 Jahre Unrechtsstaat DDR erspart geblieben."

Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz erklärte für die bayerische Staatsregierung, die Ehe mit Coburg sei eine glückliche. Hingegen mahnte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig mehr Leidenschaft an, die dringende Sanierung des Landestheaters voranzubringen. Trotz aller positiven Grundsatzentscheidungen der Staatsregierung verspüre man in Coburg bei den Fachstellen des Freistaates eher den Blick auf Probleme und Hemmnisse. Der Staatsvertrag von damals sichere das Bestehen der Industrie- und Handelskammer in der Stadt, während die Handwerkskammer durch die Fusion mit der HWK Oberfranken verloren gegangen sei.

Die historische Bedeutung der Vereinigung beleuchtete der Leiter des Staatsarchivs Coburg, Alexander Wolz.