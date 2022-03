Um den Nutzern die Angebote des ÖPNV angenehmer zu machen, plant die Gemeinde die Sanierung sämtlicher Bushaltestellen und der Wartehäuschen im Ort. Das könnte sich am Ende auf eine Ausgabe bis zu 600.000 Euro summieren. Planer Andreas Ziener erläuterte bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, was alles gemacht werden könnte.

Allein für einen einfachen Umbau einer Haltestelle könnten schon 30.000 Euro anfallen. Auf die Frage aus dem Gremium, ob mit staatlichen Zuschüssen zu rechnen sei, kam als Antwort Zieners ein eindeutiges "Ja". Doch wie viel genau an externen Mittel zur Verfügungen stehen werden, vermochte der Planer noch nicht zu sagen.

Die Verbesserung der Bushaltestellen ist nicht das einzige Projekt, das die Gemeinde heuer in Angriff nehmen möchte. So soll die Von-Werthern-Straße eine Querungshilfe bekommen. Diese Maßnahme zielt vor allem, aber nicht nur auf den Radverkehr ab. Wege sollen so angelegt werden, dass sie zu dieser Querungshilfe leiten. Ziener erläuterte den aktuellen Planungsstand.

Zweiter Bürgermeister Stephan Valtin (UBV), der Udo Döhler vertrat, berichtete vom aktuellen Stand weiterer Bauprojekte: Beim Um- und Anbau des Rathauses seien die Planungen abgeschlossen. Der Bau des Bürgerhauses sei fast abgeschlossen, auch die Einrichtung sei fast fertig.

Gemeinde muss Negativzinsen zahlen

Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Haushaltplan 2022 und das Investitionsprogramm bis 2025. Der Gesamthaushalt schließt mit 10,4 Millionen Euro ab. An Investitionen sind 3,4 Millionen Euro vorgesehen, die unter anderem aus einer Rücklagenentnahme von 1,5 Millionen Euro, der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt mit rund 400.000 Euro und Investitionspauschalen finanziert werden.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die Gemeinde ist ohnehin schuldenfrei.

Vorgesehen sind unter anderem eine Million Euro für die Rathaussanierung, für die Schule und Turnhalle 332.000 Euro und für die Landschaftspflege 53.000 Euro. Das Bürgerhaus verschlingt 1,3 Millionen Euro und die Neugestaltung eines Gruppenraumes für den Kindergarten kostet 102.000 Euro. Für Investitionen im Jugendbereich sind 26.000 Euro vorgesehen und für den Wegebau im Friedhof 72.000 Euro.

An Rücklagen bestehen 9,2 Millionen Euro. Sauer stieß dem stellvertretenden Bürgermeister mit Blick auf die kommunalen Finanzen auf, dass die Gemeinde 35.000 Euro an Negativzinsen zu zahlen habe. Valtin ließ wissen, dass die Gemeinde 1,5 Millionen als Umlage an den Landkreis zahlen müsse, dass der Winterdienst mit 50.000 Euro veranschlagt werde und dass die Stadtbuskosten 70.000 Euro betragen.