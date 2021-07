Die gewünschte Verlängerung des rechtsseitigen Gehweges von der Kreuzstein-Apotheke zum Kreisel am Ortsausgang Unterlauter ist vom Tisch. Der Grund: Es gibt dafür keine Fördergelder von der Regierung.

Die gute Nachricht für die Bürger: Die Gemeinde strebt nun - nach einem Vorschlag von Bernd Wicklein - die Planung eines Fußweges auf der linken Seite der Straße an. Dabei seien Eingriffe in die Grünzonen und der Gesamtaufwand wesentlich geringer, hieß es am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung. Das Gremium beauftragte die Verwaltung einstimmig, die Umsetzung dieses Vorschlages zu prüfen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Zu große Unsicherheit

Der Gemeinderat hatte in einem Beschluss vom September 2019 dafür plädiert, den Gehweg an der rechten Seite der CO27 zu bauen. Allerdings war Bedingung, dass die Regierung von Oberfranken 60 Prozent der Baukosten bezuschusst. Als der Förderantrag erstellt wurde, seien verschiedene Fachstellen an dem Bauvorhaben beteiligt worden, erinnerte Bürgermeister Karl Kolb. Von der Unteren Naturschutzbehörde sei eine negative Stellungnahme gekommen: Dieses Bauprojekt bedeute einen erheblichen Eingriff in das "grüne Eingangstor" von Unterlauter. Nach einem Ortstermin forderte die Behörde, einen Fachplaner zu beauftragen, was zusätzliche Kosten bedeutet hätte. Auch durch eine Änderung der Planung wäre eine Förderung nicht sicher gewesen. "Das wurde von dort auch so bestätigt", teilte Kolb mit. Wegen dieser Unsicherheit folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung, das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen.

Die Gemeinderäte wollten das Projekt aber nicht fallen lassen. Denn die Strecke sei "nicht ungefährlich und ein recht dunkles Loch" in Richtung Coburg , wie Wicklein es ausdrückte.