Die stürmischen Zeiten scheinen vorbei zu sein, doch am und nach dem Wochenende (19./20. Februar) droht erneut ein kräftiger Anstieg der Pegelstände in der Stadt und Landkreis Coburg. Deshalb hat das Wasserwirtschaftsamt Kronach eine Warnung für die Zeit bis Montagmittag herausgegeben.

Was kommen könnte

Demnach prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für Sonntag ergiebige Niederschläge, die in der Nacht auf Montag zu einem erneuten Anstieg der Pegelstände führen dürften. Im Thüringer Wald wird am Sonntag und Montag mit bis zu 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter gerechnet. In Verbindung mit den teils noch erheblichen Schneemengen - in Neuhaus am Rennweg und auf dem Blessberg liegt noch fast ein halber Meter - könnte dies bei anhaltendem Tauwetter zu hohen Pegelständen in den heimischen Flüssen führen.

Die Prognose für die Flüsse

Für die Nacht auf Sonntag könnten folgende Meldestufen erreicht werden - Steinach: Meldestufe Meldestufe 3 (2,50 Meter und mehr); Itz, Coburg: Meldestufe 1 (2,90 Meter und mehr); Itz, Schenkenau: Meldestufe 3 (4,10 Meter und mehr); Röden, Mönchröden: Meldestufe 3 (2,45 Meter und mehr).

Was die Meldestufen bedeuten

Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.

Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Ab dieser Meldestufe (Pegelstand: etwa 3,50 Meter) wird zum Beispiel meist die Kreisstraße CO 1 zwischen Lahm (Landkreis Coburg) und Hemmendorf (Landkreis Haßberge) gesperrt.

Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Ab dieser Meldestufe muss normalerweise die Staatsstraße 2708 zwischen Wörlsdorf (Landkreis Coburg) und Mitwitz (Landkreis Kronach) gesperrt werden. Dann steht der Steinach-Pegel in Fürth am Berg in etwa bei 2,50 Metern.

Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.