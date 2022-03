Die Idee, kontinuierliche Treffen abzuhalten entstand 1979 in Bad Neustadt. Daraus entwickelte sich im Laufe der vielen Jahre ein reger Kontakt zwischen den Städten, die sich gegenseitig besuchen, Feste miteinander feiern und gemeinsame Veranstaltungen abhalten. Dabei steht der Europagedanke im Mittelpunkt. Höhepunkte sind der Festabend bei der offiziellen Eröffnung und das große Stadtfest am darauffolgenden Tag mit oft mehr als 1000 Teilnehmern, die aus ganz Europa zum Treffen kommen.

1984 fungierte Neustadt bei Coburg erstmals als Ausrichter. Eine Trachtengruppe aus Neustadt an der Donau überbringt ein Trachtenpuppenpaar im Vorgriff zum Neustadt-Treffen. Stadtarchiv Neustadt bei Coburg

Heuer jährt sich das "Neustadt-Treffen" der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" zum 44. Mal. An diesem wird sich erneut eine offizielle Delegation aus der Bayerischen Puppenstadt beteiligen. Auch Dieter Seyfarth von den Neustadter Reisefreunden hat wieder eine Bürgerbusfahrt vom 8. bis 11. September organisiert und nimmt Anmeldungen (Telefon: 09568/6597) entgegen, beziehungsweise erteilt nähere Informationen. Noch sind vier Plätze für zwei Doppelzimmer frei.

Seyfarth seit 1995 Organisator

Die "Neustadter" aus unterschiedlichen Teilen Europas freuen sich diesmal auf ein Wiedersehen in Neustadt im Harz, das erstmals Ausrichter ist. Als Kulturamtsleiter hat Dieter Seyfarth 1995 die Organisation der Bürgerbusfahrten übernommen und hat sich dieser Aufgabe auch nach seiner Ruhestandsversetzung im Jahr 2012 mit Freude und Begeisterung gestellt. Auch wenn das Programm des jeweiligen Treffens von der ausrichtenden Stadt erstellt wird, bleibt für Dieter Seyfarth vieles zu organisieren, wie etwa ein zusätzliches Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, das viele anspricht und abwechslungsreich ist.

Seit mittlerweile 27 Jahren haben mehr als 1100 Reisefreunde mit Dieter Seyfarth 24 Neustadt-Städte besucht. Hauptsächlich sind bei den Bürgerbusfahrten die Neustadter Reisefreunde dabei, die im Rentenalter sind, bis auf Petra und Fredy Fischer. Sie sind beide noch berufstätig und senken den Altersdurchschnitt mit ihren 50 und 55 Jahren. "Wir fahren seit 2011 mit und sind stolz darauf", betont Petra Fischer. Durch die hervorragende Organisation könnten sie die Fahrt genießen, sagen die Fischers und bescheinigen Dieter Seyfarth eine Meisterleistung. Besonders schätzen die Fischers die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie sie am geplanten Rahmenprogramm teilnehmen, da es ein Angebot ist und zu nichts verpflichtet.

Auch eine Gruppe aus Nowe Miasto nad Pilica (Polen) war beim Kinderfestumzug anlässlich des Neustadt-Treffens 2017 in Neustadt b. Coburg dabei. Auch eine Gruppe aus Nowe Miasto nad Pilica (Polen) war beim Kinderfestumzug anlässlich des Neustadt-Treffens 2017 in Neustadt b. Coburg dabei. privat

An den Bürgerbusfahrten nehmen auch interessierte "Neustadt in Europa"- Fans aus der Stadt und dem Landkreis Coburg sowie dem benachbarten Thüringen teil. Die Stadt selbst wird alljährlich von offizielle Repräsentanten vertreten, die in der Regel aus dem Oberbürgermeister oder einem seiner Vertreter, dem Neustadt-Beauftragten sowie Stadtratsmitgliedern und der Neustadter Puppenfee besteht.

So manche Anekdote auf Lager

In all den Jahren hat Dieter Seyfarth so einiges erlebt, wie beispielsweise 2008 in Österreich auf der Fahrt zum Treffen in Neustadt an der Donau. "Auf der Schifffahrt von Passau nach Linz mussten wir auf ein anderes Schiff umsteigen. Als wir damit losfuhren, sah eine Mitreisende unserer Gruppe auf dem ersten Schiff eine andere Teilnehmerin aus unseren Reihen, die sichtlich ihren Platz auf dem Sonnendeck genoss. Nachdem die beiden Kapitäne verständigt wurden, stoppte das erste Schiff am Anleger und wir kehrten ebenfalls mit dem Schiff dorthin zurück, um die verdutzte Mitreisende zu uns an Bord nehmen zu können", erzählt Seyfarth.

Teil der Bürgerbusgruppe beim 40. Treffen Teil der Bürgerbusgruppe beim 40. Treffen privat

Auch wenn viele Teilnehmer schon lange bei den Treffen dabei sind, gibt es immer etwas Neues für sie zu entdecken. Schließlich werden die Sehenswürdigkeiten und die Region des jeweiligen ausrichtenden Neustadts erkundet. Der Ausrichter stellt ein kulturelles und bunt gemischtes Programm zusammen. Dieses bereichern Gruppen des Gastgebers sowie aus den teilnehmenden Neustadt-Städten. Aus der Bayerischen Puppenstadt haben zum Beispiel die Stadtkapelle, die Kinder-Trachtentanzgruppe und das Schirmtheater "Musenkuss" das offizielle Programm bereichert.

Höhepunkte der Treffen sind die Festumzüge. Damit die hiesigen Neustadter ein einheitliches Bild abgeben, werden sie jedes Mal von der Stadt mit einheitlichen Poloshirts ausgestattet. Heuer wird das Shirt wieder gelb sein. Wer will, kann dann mit den offiziellen Repräsentanten am Festumzug teilnehmen.

39. Neustadt-Treffen in Neustadt b. Coburg, von links Oberbürgermeister der Stadt Neustadt bei Coburg Frank Rebhan, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Neustadt an der Weinstraße Hans-Georg Löffler (Ausrichter des 38. Neustadt-Treffens) und die Neustadter Puppenfee 39. Neustadt-Treffen in Neustadt b. Coburg, von links Oberbürgermeister der Stadt Neustadt bei Coburg Frank Rebhan, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Neustadt an der Weinstraße Hans-Georg Löffler (Ausrichter des 38. Neustadt-Treffens) und die Neustadter Puppenfee privat

Im Rahmen des Treffens werden außerdem unterschiedliche sportliche Wettkämpfe und Turniere durchgeführt. "Sicherlich könnte noch mehr auf die Beine gestellt werden, wenn es genügend Kümmerer geben würde", findet Dieter Seyfarth. Er weiß aber aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit daran hängt.

Absagen wegen der Pandemie

Auch wenn das letztjährige Treffen pandemiebedingt abgesagt werden musste, fuhr die 48-köpfige Bürgerbusgruppe trotzdem für fünf Tage nach Neustadt in Schleswig-Holstein, erwies sich dort wieder einmal mehr als guter Neustadt-Botschafter und sammelte Stempel für den Neustadt-Pass. Diesen hat die Arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa herausgegeben. Wer sich darin mittels Stempel zehn Neustadt-Besuche dokumentieren lässt, bekommt sogar den Ehrentitel "Neustadt-Botschafter" verliehen.

Teil der Bürgerbusgruppe im Festumzug beim Neustadt-Treffen in Neustadt an der Weinstraße 2016 Teil der Bürgerbusgruppe im Festumzug beim Neustadt-Treffen in Neustadt an der Weinstraße 2016 privat

In der Bayerischen Puppenstadt gibt es zwischenzeitlich über 80 solcher Titelträger. Ein besonders treuer Reisefreund ist Reinhold Pollach. Er bekam bereits mehrmals den Botschafter-Titel verliehen. Für heuer stehen die Zeichen nicht schlecht, dass sich der Botschafter-Kreis aus Neustadt bei Coburg erweitert.

Wissenswertes

36 Neustadt-Städte: In den Jahren 1984, 2006 und 2017 richtete Neustadt bei Coburg das große Neustadt-Fest aus. Mit 36 Kommunen ist die Städtefreundschaft Neustadt in Europa die größte. Neustes Mitglied ist Christian-Neustadt im Burzenland (Rumänien).

1100 Reisefreunde aus Neustadt bei Coburg haben innerhalb der vergangenen 27 Jahre mit dem von Dieter Seyfarth organisierten Bürgerbus 24 Neustadt-Städte besucht.ake