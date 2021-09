Priv.-Doz. Dr. med. Gerald Braun (46) ist seit September neuer Chefarzt der Klinik für Nephrologie des Regiomed-Klinikums Coburg. Sein bereits für April angedachter Arbeitsbeginn in Coburg hat sich um einige Wochen verschoben, doch das habe die Vorfreude auf seine neue Aufgabe nicht geschmälert, wie es in einer Pressemitteilung von Regiomed heißt. So wird Gerald Braun mit den Worten zitiert: "Ich freue mich sehr hier und damit auch Teil der Regiomed-Familie zu sein. Regiomed treibt die eigene Entwicklung mit einem zukunftsfesten Konzept voran und wird dadurch die medizinische Versorgung in der Region nachhaltig neu gestalten - nicht nur bei den medizinischen Fächern sondern auch bei der Ausbildung von Medizinern. Davon können alle Menschen in der Region profitieren."

Mit Priv.-Doz. Gerald Braun übernimmt ein hoch anerkannter Nephrologe die Leitung der Fachabteilung. Gleichzeitig wird er die ärztliche Leitung für das KfH-Nierenzentrum Coburg antreten. Sein Hauptaugenmerk wird er auf den Ausbau des Leistungsspektrums der Fachabteilung, der Zertifizierung der nephrologischen Klinik zur Schwerpunktabteilung als auch der Ausbildung der Ärzte im Regiomed-Verbund legen. Daneben will er auch eine enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen vorantreiben.