Betrunkene schießen auf Auto in Oberfranken: In Untersiemau im Landkreis Coburg wurde am Sonntag (13.12.2020) eine 33-Jährige auf Einschusslöcher in ihrem Auto aufmerksam. Laut Bericht der Polizei Coburg waren dafür drei Männer verantwortlich.

Die 33-Jährige wollte am Nachmittag ihren Hund ins Auto bringen, als sie mehrere kleine Löcher im Glas ihrer Heckscheibe entdeckte. Sie meldete den Fall der Polizei, die schließlich einen Tatverdächtigen ermittelte.

Betrunken auf Auto geschossen: Drei Männer erwarten zahlreiche Anzeigen

Es handelte sich dabei um einen 32 Jahre alten Mann aus Untersiemau. Es stellte sich heraus, dass er ab Abend zuvor Besuch von zwei Bekannten, einem 20-Jährigen sowie einem 37-Jährigen, hatte. Die Männer hatten Alkohol getrunken und kamen dabei auf die Idee, ihre Treffsicherheit mit einer Luftpistole auf die Probe zu stellen. Dazu platzierten sie einen Kugelfang im offenen Fenster der Wohnung.

Unter Alkoholeinfluss verfehlten die drei Schützen jedoch mindestens zehn Mal ihr Ziel im Fensterrahmen und trafen stattdessen den geparkten Wagen der 33-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei stellte den Luftdruckrevolver bei dem 32-Jährigen sicher. Die drei Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffenschutzgesetz - erschwerend kommt hinzu, dass sie aus unterschiedlichen Haushalten stammen. Ihnen droht daher auch eine Strafe wegen Verstoß gegen den Infektionsschutz.

Symbolfoto: Victoria Bonn-Meuser/dpa