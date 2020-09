Polizei hilft Halbnacktem in Oberfranken: Am frühen Samstagmorgen (5. September 2020) rückte die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Wagnersiedlung in Untersiemau aus. Im Treppenhaus war ein völlig betrunkener Mann, der nur eine Unterhose trug, teilt die Polizei mit.

Der 51-Jährige wusste weder, wo seine Kleidung steckte, noch, wie er überhaupt nach Untersiemau gekommen war. Nach "aufwendigen Ermittlungen" konnte die Polizei herausfinden, dass der Wohnsitz des Mannes im knapp 17 Kilometer entfernten Rödental liegt.

Zweieinhalb Stunden später wurde er gegen 7.30 Uhr seiner „hocherfreuten“ Ehefrau übergeben, berichtet die Polizei. Sie habe ihm ein "Sonderlob" für die Aktion ausgesprochen.

Symbolfoto: Ronald Rinklef

