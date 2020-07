Unter Kreisel am Hattersdorfer Tor liegt Geschichte

Das Staatliche Bauamt Bamberg, der Landkreis Coburg und die Stadt Seßlach ändern in einer Gemeinschaftsmaßnahme die Kreuzung der Staatsstraße 2204 mit der Kreisstraße CO 16 und dem städtischen Juliusweg am Hattersdorfer Tor in Seßlach. Mit dieser Maßnahme soll die Verkehrssicherheit, Leistungsfähigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs gesteigert werden.

Um das Baufeld für den zukünftigen Mini-Kreisverkehrsplatz mit einem Außendurchmesser von 22 Metern und überfahrbarer Mittelinsel freizumachen, wurde im Mai/Juni zunächst das Eckgebäude Bahnhofstraße 136 abgebrochen.

Zur Vorbereitung dieser Maßnahme wurden die Denkmalschutzbehörden einbezogen im Hinblick auf das Altstadtensemble sowie vermutete Bodendenkmäler im Außenbereich der denkmalgeschützten Altstadt.

Die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zum Abbruch beinhaltete als Auflage, dass zunächst von einer zertifizierten Grabungsfirma Sondagen im Baufeld durchgeführt werden. Vorhandene Baustrukturen und Funde erfordern derzeit entsprechende Grabungen im Bereich des Abbruchgebäudes.

Die Sondage- und gegebenenfalls auch Grabungsarbeiten werden anschließend östlich der Kreisstraße vor der Stadtmauer sowie - falls durch Funde nötig wird - vielleicht auch im Fahrbahnbereich fortgesetzt. Der Kreuzungsbereich bleibt für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die derzeitige kleinräumige innerörtliche Umleitung durch die Siedlung wird zur Entlastung der Anwohner kurzfristig durch eine weiträumige Umleitung für den überörtlichen Verkehr ergänzt.

Abhängig vom Ergebnis der weiteren Sondagen oder Grabungen kommt es zu einer Verschiebung des Baubeginns für die Straßenbauarbeiten in den September 2020, teilen die beteiligten Behörden mit. red