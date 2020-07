Unruhe an der "Linder Ruh" auf dem Neustadter Hausberg

"Wanderer, Dich grüßt die Natur mit lieblich erhabener Anmut, schaust Du von Muppbergs Höh sinnend ins friedliche Tal." Damit beginnt das romantische Gedicht, welches auf einer gusseisernen Tafel zu lesen ist, angebracht an der "Linder Ruh", einer Sandsteinbankanlage auf dem Neustadter Muppberg. Dieser verwunschene Ort befindet sich in ganz idyllischer Lage. Nur ein recht einsamer Wanderpfad führt dort vorbei. Die Anlage besteht aus zwei Sandsteinbänken, auf deren Sitzflächen Holzlatten angebracht sind, und einem runden Sandsteintisch. Die Anlage wurde im Jahre 1905, vor 115 Jahren also, errichtet. Damals, so ist auf einem Schild zu lesen, wurde die Rastanlage von einem Nicol Dorst (Maschinenfabrik aus Oberlind) errichtet, der hier "Erholung von verantwortungsvoller Tätigkeit" fand.

Zu dieser Zeit muss ein herrlicher Blick auf "Lind" (Unter- und Oberlind) und auf die Flusslandschaft der Steinach möglich gewesen sein. Dies lässt sich aus den zwei weiteren Sätzen des Gedichtes schließen, die wie folgt lauten: "Sieh, wie der Fluss dort, ein Bild des Lebens, so eilig dahin rauscht, hier die grünende Au, dort die wogende Saat. Drüben am Rande der Berge (Thüringer Wald!) winkt freundlich das sonnige Städtchen (Sonneberg!), vor ihm das liebliche Lind, mitten in prangender Flur."

Schatten statt Aussicht

Die herrliche Aussicht auf das Sonneberger Unterland besteht heute allerdings nicht mehr. Schon längst versperren hohe Bäume eines Mischwaldbestandes den Blick. Gerade deswegen ist es jetzt ein wunderbares Fleckchen, an dem der Wanderer Ruhe, Erholung und Schatten finden kann.

Da die Sandsteinanlage inzwischen unansehnlich, das gusseiserne Schild verwittert und die Holzlatten vermorscht waren, nahmen sich Heinz Großmann, Helmut Gerber, Dieter Köhler und Walter Schmidt von den "Bergfreunden 70" dieses schöne Sandsteinensemble vor. In zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitsstunden reinigten sie die Sandsteine, brachten die gusseiserne Tafel mit neuer Farbe wieder auf Hochglanz, frischten die Beschriftung "Linder Ruh" auf und versahen auch die grüne Verzierung der steinernen Wand mit neuer Farbe. So ist die "Linder Ruh" wieder zu einem wahren Schmuckstück geworden. Alle Muppbergwanderer werden sich darüber freuen.

Obwohl die vier "Bergfreunde" an der "Linder Ruh" kürzlich noch mitten in der Arbeit waren, hatten sie schon den nächsten Arbeitseinsatz im Blick: die Herzogsquelle unweit des "Freundschaftspavillons". Da auch das dortige Umfeld zu wünschen übrig lässt, wollen sie diesen Bereich demnächst in Angriff nehmen. So kann diesen Bergfreunden, die schon eine ganze Reihe anderer Bankanlagen im Muppberg verbessert und erneuert haben, für ihre aufopferungsvolle Arbeit im Dienste der Allgemeinheit nicht genug gedankt werden.

Wie man hinkommt

Die "Linder Ruh" ist am besten über den Prinzregentenweg (Forststraße) vom Grüntal aus erreichbar. Achtung: Diese Forststraße ist für Fahrzeuge gesperrt. Nur Berechtigte mit Erlaubnis der Bayerischen Staatsforsten dürfen zweckentsprechend die Forststraße nutzen. Am "Drei-Bäume-Platz", von dem die Forststraße nach links zum Prinzregententurm und der Arnoldhütte abzweigt, führt nach rechts ein schmaler Weg zur "Linder Ruh", die man nach gut 200 Metern erreicht.