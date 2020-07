Am frühen Donnerstagmorgen (09.07.2020) ereignete sich ein schwerer Autounfall in Oberfranken: Zwischen den Ortsteilen Gauerstadt und Breitenau in Bad Rodach ist ein Fahrzeug verunfallt. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken wurde dabei ein Mensch tödlich verletzt.

Nach momentanem Stand waren keine weiteren Autos am Unfall beteiligt. Die Rettungskräfte befinden sich derzeit vor Ort.

Dieser Artikel beruht auf einer Erstmeldung und wird aktualisiert, sobald der Redaktion von inFranken.de weitere Informationen vorliegen.