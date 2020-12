Am Montag (30. November 2020) hat sich ein schwerer Unfall auf der Auffahrt von der B303 auf die B4 im Landkreis Coburg ereignet. Ein 23-jähriger Coburger hatte eine Panne und stellte seinen Mercedes auf dem Standstreifen ab. Er stieg und aus und wollte das Warndreieck aufstellen.

Plötzlich fuhr ein VW Golf auf ihn zu, der gerade auf die B4 Richtung Bamberg auffahren wollte. Der Fahrer des VW achtete auf den Verkehr auf der Bundesstraße und übersah den Pannen-Mercedes, sodass er auf dessen Heck auffuhr. Der Mercedes schleuderte daraufhin über die B4 und kam auf der linken Fahrbahn zum Stehen.

Auffahrunfall: Beide Fahrer erleiden Trauma

Der Fahrer des VW erlitt ein Schleudertrauma und musste in eine Klinik gebracht werden. Der 23-jährige Mercedesfahrer wurde ebenfalls in ein Klinikum gebracht - er erlitt ein Knalltrauma. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Splitter durch den Aufprall war die Straße für rund eine Stunde gesperrt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung berichtet.