Rödental vor 41 Minuten

Kurioser Unfall

Seniorin sucht ihren Augenarzt - und sorgt stattdessen für Feuerwehreinsatz mit Kran

In Rödental (Landkreis Coburg) hat eine ältere Dame am Donnerstagvormittag (24. März 2022) die Praxis ihres Augenarztes gesucht. Doch am Ende musste ihr Auto mit dem Kran geborgen werden.