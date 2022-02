Eine 28-Jährige kam am Mittwochmorgen von Beiersdorf in Richtung Wiesenfeld bei Meeder im Landkreis Coburg mit ihrem PKW nach rechts von der Straße ab und überschlug sich neben der Fahrbahn in einem Feld.

Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Mit leichten Verletzungen kam sie in die Notaufnahme des Coburger Klinikums, teilte die Polizei mit.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Vorschaubild: © Clark Van Der Beken/Unsplah.com