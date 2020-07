Schwere Verletzungen hat sich ein 22-jähriger Dachdecker am Montag um 09.30 Uhr bei einem Sturz auf einer Baustelle in der Oberen Klinge in Coburg zugezogen.

Der Mann stürzte fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich beim Aufprall auf den Boden, berichtet die Polizei. Aufgrund der anzunehmenden Schwere der Verletzungen zog die integrierte Leitstelle in Ebersdorf einen Rettungshubschrauber aus Suhl für die Versorgung und den Transport des Mannes hinzu.

Ein Transport des Mannes mit dem Hubschrauber war allerdings nicht nötig. Der Dachdecker wurde vom Rettungsdienst unter Begleitung des Notarztes in die Notaufnahme des Coburger Klinikums gebracht. Dort wurde er mit einer Fraktur und mehreren Prellungen stationär aufgenommen . Ein Fremdverschulden für den Sturz konnten die Beamten ausschließen.