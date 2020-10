Am Dienstag (06. Oktober 2020) gegen 16.15 Uhr fuhr ein 76 Jahre alter Mann mit seinem Lupo auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Sülzfeld und Schlettach, als er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Kurve am Schlettacher Berg von der Fahrbahn abkam.

Dabei geriet das Kleinauto in die Böschung, überschlug sich und blieb letztendlich im Straßengraben auf dem Dach liegen. Das teilt die Polizeiinspektion Coburg mit.

Mann konnte mit Hilfe aus seinem Auto klettern

Erst mit Hilfe zufällig vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer gelang es dem 76-Jährigen aus dem kleinen Auto zu klettern. Mit dem Rettungswagen kam der glücklicherweise nur leichtverletzte Unfallfahrer ins Klinikum.

Sein stark ramponierter Lupo musste abgeschleppt werden.