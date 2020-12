Mit dem Hinterrad rollte ein Bus über das Bein einer 70-Jährigen, als diese am Dienstagmorgen, 15.12.2020, einem bereits losgefahrenen Bus hinterher rannte.

Die Frau kam danach, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, schwerverletzt ins Klinikum.

Frau wollte kurzfristig umsteigen

Am Dienstagmorgen entschied sich die 70-Jährige am Zentralen Omnibusbahnhof in Coburg vom einen in den anderen Linienbus umzusteigen und eilte die Haltestelle entlang. Zu diesem Zeitpunkt setzte sich der Bus bereits in Bewegung. Durch Klopfen an den hinteren Bereich des Busses versuchte die Frau die Fahrt noch zu stoppen. Aus bislang ungeklärter Ursache scheint die Frau in der Folge zu Fall gekommen zu sein.

Dabei stürzte sie unglücklich vom hohen Bordstein und geriet so mit ihrem Bein unter das Hinterrad des Linienbusses. Mit einer Oberschenkelfraktur kam die 70-Jährige ins Krankenhaus und musste operiert werden. Ihr Zustand ist derzeit stabil und sie ist außer Lebensgefahr.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, gebeten, sich mit der Coburger Polizei in Verbindung zu setzen.

