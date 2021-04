Von einer Brücke über der Bundesstraße urinierte am Montagabend (05.04.2021) ein Unbekannter auf die darunter durchführende B 303 in ein vorbeifahrendes Auto.

Ein 18-Jähriger aus Weidhausen war mit seinem Auto um 21.30 Uhr auf der Bundesstraße von Sonnefeld in Richtung Coburg unterwegs, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Der unbekannte Mann auf der Brücke, der mit einer Tarnjacke bekleidet war, urinierte auf das durchfahrende Fahrzeug des Mannes.

In offenes Schiebedach uriniert: Täter konnte fliehen

Der Autofahrer hatte das Schiebedach seines Fahrzeugs ein Stück weit geöffnet und mehrere Tropfen des Urins liefen in den Fahrzeuginnenraum. Der 18-Jährige versuchte den Unbekannten in Ebersdorf selbst zu stellen. Als dies misslang, verständige er die Coburger Polizei. Bis zu deren Eintreffen war der unbekannte Urinierer allerdings schon verschwunden. Am Fahrzeug des Mannes entstand kein Schaden.

Symbolfoto: m.mphoto/Adobe Stock