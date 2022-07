Tierheim Coburg bekommt Waisenkatze Diaz vom Notdienst gebracht

Angela Sporniak vom Tierheim Coburg ist glücklich. Die erste Vorsitzende nahm am Samstagabend (16. Juli 2022) ein erst sechs bis sieben Tage altes Kätzchen auf. Es folgte eine schlaflose Nacht und ein Hilferuf an die Öffentlichkeit. Dieser trug in nur wenigen Stunden Früchte und gipfelte in einem bewegenden Video von der Zusammenführung mit der neuen Ersatzmama.

Tierheim Coburg bittet Tierfreunde um Hilfe - dann meldet sich eine Katzenbesitzerin

Täglich von 17 bis 22 Uhr sei für das Tierheim Coburg ein ehrenamtlicher Notdienst im Einsatz, erklärt Sporniak inFranken.de. "In diesem Notdienst bekamen wir gegen 21.30 Uhr einen Anruf, dass ein Kätzchen allein auf der Straße bei Meeder gefunden wurde." Die Vorgeschichte und Herkunft des Kleinen sei ungewiss. Vielleicht sei die Mutter mit den Babys umgezogen und habe es verloren, vielleicht sei sie angegriffen worden oder eine Elster oder Marder habe es gestohlen, so die Mutmaßungen.

Sporniak sei informiert worden, da sie eine Pflegestelle für das Tierheim sei und vor kurzem drei Junge erfolgreich mit der Flasche groß gezogen habe. Kurze Nächte seien bei einer Flaschenaufzucht unvermeidbar. Sie sei bei Diaz sogar ganz wach geblieben. "Da muss man echt dranbleiben", erklärt Sporniak. "So ein Kätzchen braucht alle zwei Stunden die Flasche." Davor und danach brauche es noch eine Bauchmassage. Die Körpertemperatur könnten Katzen außerdem erst ab dem zehnten Tag selbst halten. Allein deshalb sei eine echte Katzenmutter so wichtig.

"Hilfe. Wir suchen dringend eine Katzenmama-Amme, die vor kurzem ihre Babys bekommen hat. Wir haben schon mehrmals erfolgreich eine Amme finden können, also teilt bitte diesen Beitrag oder meldet euch, wenn ihr eine Katzenmama habt, deren Babys maximal zehn Tage alt sind", schrieb die Tierheim-Vorsitzende um 23 Uhr auf Facebook. Nicht nur das Alter, sondern auch die Anzahl der Babys müsse stimmen, damit die Versorgung für alle Kleinen gewährleistet ist. Fast 400 Mal wurde der Beitrag inzwischen geteilt. Schnell habe sich die Besitzerin von Katze Krümel gemeldet.

Katze Krümel hat selbst ein Baby verloren - "Tiere leiden wie Menschen"

Krümel habe drei Babys bekommen, von denen eines ein paar Tage zuvor gestorben sei. Am nächsten Tag habe bereits das Treffen stattgefunden. "Wir haben versucht, ob sie es annimmt und es super gut geklappt", so Sporniak. Auf die Frage, was wohl in Krümels Innerem vor sich ging, antwortet sie: "Tiere haben Seelen und sie leiden, wie Menschen auch." Krümels Besitzerin sei ab diesem Moment zur Pflegestelle geworden, die Krümel vorübergehend bei sich aufgenommen habe. Irgendwann folge dann die richtige Vermittlung über das Tierheim.

Weiterhin brauche Diaz, dessen Geschlecht noch nicht bestimmt werden kann, manchmal die Flasche, "aber so hat es die Nest- und Körperwärme und wird geputzt." Angela Sporniak vom Tierheim Coburg ist dankbar für ihre zurückgewonnenen ruhigen Nächte. Generell sei diese aufwendige Aufgabe ein Job mit "Herzblut - sonst würde man es nicht machen."

Vorschaubild: © Angela Sporniak