Am 11. März 2021 ist der 23-jährige Ebersdorfer mit seinem 300 PS starken VW Golf auf der Bamberger Straße ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrt endete am Haupteingang des Verwaltungsgebäudes der SÜC. Eine Metallsäule und Teile der verglasten Fassaden sowie das Auto blieben auf der Strecke. Der Schaden summierte sich auf 70.000 Euro.

Teurer Unfall in Coburg: War es ein illegales Autorennen?

In der neuerlichen Verhandlung wollte das Amtsgericht die Ursache der Unfallfahrt ergründen.

Während der Fahrer in der vorangegangenen Verhandlung und auch bei der Vernehmung durch die Polizei erklärte, durch ein misslungenes Ausweichmanöver ins Schleudern gekommen zu sein, lautet der Vorwurf des Gerichts, es habe sich im März um ein illegales Autorennen gehandelt. Zeugen hatten von drei Wagen berichtet, die alle viel zu schnell unterwegs gewesen seien.

Hingegen sagte der Fahrer, "wohl etwas zu fest aufs Gaspedal getreten zu haben". Das Automatikgetriebe des Gefährts habe für die Beschleunigung gesorgt. Die Richtigkeit dieser Darstellung hatte die Richterin in der vorangegangenen Verhandlung stark angezweifelt.

Schwerer Unfall in Coburg: Fahrer mit 300 PS starken Auto behauptet, Katze ausgewichen zu sein

Sechs Wochen vor dem Unfall hatte der junge Mann den Wagen erworben. Zum Unfallzeitpunkt im März war in dem Golf ein nicht eingetragenes Fahrwerk verbaut. Der Fahrer hatte angegeben, dass dies nicht sein erster Wagen mit leistungsstarkem Motor gewesen sei.

Bei der neuerlichen Verhandlung relativierte der junge Mann die Selbsteinschätzung, ein routinierter Fahrer zu sein. Die Geschichte, einer Katze ausgewichen zu sein, "war blöd". Allerdings blieb er dabei, mit etwa 60 Stundenkilometern abgebogen zu sein und dabei die Kontrolle über den Golf verloren zu haben.

Der Beifahrer hatte bei der ersten Gerichtsverhandlung die Angaben seines Freundes bestätigt. Wollte aber von dem Geschehen bis zum Aufprall am SÜCenter nicht viel bemerkt haben. Er sei durch sein Smartphone abgelenkt gewesen. Da sich die Angaben des Zeugen vor Gericht mit den Aussagen bei der Polizei widersprachen, sollte der Beamte aus der Unfallnacht gehört werden. Dazu aber ist es jetzt nicht gekommen, da der Polizist nicht erscheinen konnte. Der Beifahrer hatte in der vergangenen Verhandlung erklärt, sich nicht an seine Aussage erinnern zu können, belastende Aussagen aus dem Protokoll der polizeilichen Vernehmung seien falsch dargestellt gewesen.

Unfall mit 70.000 Euro Schaden - Richterin flippt aus: "Wo glauben Sie denn, wo Sie hier sind?"

Am Mittwoch befragte das Amtsgericht in Coburg die Freundin des Unfallfahrers. Die junge Frau war telefonisch von ihrem Freund über den Unfall informiert worden und nach Coburg gekommen. Sowohl die Richterin als auch die Staatsanwältin hielten der Zeugin ihre Aussagen bei der Polizei vor, wonach sie die "Katzen-Version" als nicht sehr glaubwürdig eingestuft hatte.

Die massiven und häufigen Erinnerungslücken der Zeugin sowie die "Gleichgültigkeit" der Antworten brachten die Richterin in Rage. Energisch ermahnte sie die Zeugin zur Wahrheit und erinnerte an die Pflicht, Fragen umfassend und wahrheitsgetreu zu beantworten. "Wo glauben Sie denn, wo Sie hier sind?" Innerhalb der nächsten drei Wochen wird die Verhandlung fortgesetzt.