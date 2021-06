Wildpark Schloss Tambach nach heftigem Unwetter komplett unter Wasser

Park blieb "wegen schweren Schäden" am Montag (21. Juni 2021) geschlossen

am Montag (21. Juni 2021) "Gigantisches Ausmaß": Fische schwimmen in Wasserlandschaften im Park umher

Geschockte Mitarbeiter mitten in Aufräumarbeiten - Wege und Brücke zerstört

Der WildPark in Schloss Tambach musste aufgrund von Überschwemmungen in Folge eines heftigen Unwetters am Montag und Dienstag (20-/21. Juni 2021) geschlossen bleiben. Der komplette Park wurde geflutet, dabei sind schwere Schäden entstanden. Das berichtet der Tierpark in mehreren emotionalen Facebook-Posts.

Wildpark in Tambach komplett geflutet: Mitarbeiter unter Schock - "unfassbar"

"Ein gigantisches Ausmaß! Unfassbar, welche Naturgewalt erleben wir!", schreibt das Team. Weil der Park überflutet wurde, hatten die Mitarbeiter am Montag alle Hände voll zu tun. Das Team sei in Teilen seit 6 Uhr auf den Beinen gewesen und habe aufgeräumt und die Tiere versorgt.

Gegen 11.45 Uhr standen am Montag noch Wege und Gehege unter Wasser, schreiben die Mitarbeiter in einem Post. "Den Tieren, bis auf den Fischen, die im Park in den Wasserlandschaften schwimmen, geht es allen gut", erklärt der Wildpark.

Im Park sind aber heftige Schäden durch das Unwetter zu beklagen: Teilweise seien die Wege zerstört, eine Brücke habe es erwischt und große Bäume seien auf die Tiergehege gefallen. Der Biergarten sowie alle dazugehörigen Bauten standen ebenfalls unter Wasser, heißt es.

Trotz heftiger Schäden: Wildpark überrascht mit Ankündigung - so geht es weiter

Am Dienstag gingen die Aufräumarbeiten weiter: "Unser hochengagiertes professionelles WildParkTeam arbeitet auf Hochtouren, damit das Öffnen am Mittwoch möglich wird", schreibt der Wildpark auf Facebook.

Für Mittwoch, den 23. Juni, wurde mittlerweile tatsächlich die Wiedereröffnung angekündigt. Allerdings werden noch einige Hindernisse verbleiben, schreiben die Mitarbeiter. Zuletzt hatten die Betreiber des WildParks die Corona-Maßnahmen der Politik scharf kritisiert. Mehr dazu lesen Sie hier.