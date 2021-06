Damit sei für beide Seiten eine langfristige Planungs- und vor allem Versorgungssicherheit gegeben, heißt es in einer Mitteilung der SÜC. Einigkeit besteht darüber, dass die Wasserversorgung weiterhin in kommunaler Hand bleiben muss.

Um jederzeit Trinkwasser für etwa 62000 Menschen in Stadt und Landkreis Coburg bereitstellen zu können, hat die SÜC mit drei Standbeinen ein stabiles Fundament. Dazu gehören zwei eigene Gewinnungsgebiete mit insgesamt 14 Tiefbrunnen und mehrere Verbindungen zum System der FWO.

Im Normalbetrieb werden die Kunden in Coburg und in den Gemeinden Dörfles-Esbach, Lautertal sowie inzwischen teilweise in Grub am Forst mit dem Trinkwasser aus den SÜC-Gewinnungsgebieten beliefert. Für die Gemeinden Weidhausen, Weitramsdorf, Niederfüllbach und dem verbleibenden Rest der Gemeinde Grub am Forst bezieht die SÜC das Trinkwasser von der FWO.

Diese Mengen werden nun mit dem neuen Wasserlieferungsvertrag für die nächsten 20 Jahre abgesichert. "Ein wichtiger Schritt, gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und der daraus resultierenden schwierigeren Rahmenbedingungen für die Trinkwasserversorgung auch in unserer Region," so SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen.

Die SÜC sind mit der vereinbarten Menge drittgrößter Abnehmer der FWO.