Um die Versorgungssicherheit der Gemeinde Grub am Forst sowie der östlichen Coburger Stadtteile wie Ketschendorf, Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Löbelstein zu verbessern, wurden seit Ende Juli zwischen Coburg-Seidmannsdorf und Grub am Forst im Auftrag der SÜC neue Trinkwasserrohre verlegt. Der Leitungsbau für die etwa 2,5 Kilometer lange Strecke ist inzwischen abgeschlossen, teilt die SÜC Energie und mit. Damit sei ein weiterer wichtiger Schritt zur Absicherung der Trinkwasserversorgung erreicht.

Grub am Forst wurde bisher durch die SÜC ausschließlich mit Trinkwasser von der Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) versorgt. Über die neue Leitung mit einem Durchmesser von 200 bis 300 Millimeter kann nun zum Beispiel im Störungsfall ganz Grub mit Trinkwasser aus den SÜC-Tiefbrunnen beliefert werden. "Umgekehrt können wir aber auch bei Bedarf den Coburger Osten mit FWO-Wasser versorgen", so Wilhelm Austen, Geschäftsführer der SÜC Energie und GmbH.

Um Stagnation in den Rohren zu vermeiden, fließt im ersten Schritt seit dem 21. Dezember SÜC-Wasser in den Grüber Bereich Waldstraße bis Altenberg. Die jeweiligen Kunden erhalten von der SÜC noch weitergehende Informationen per Post - beispielsweise zur Wasserhärte.

"Wir freuen uns, dass hier in die Sicherheit der Versorgung unserer Bürger investiert wird", äußert sich Bürgermeister Jürgen Wittmann zu der Maßnahme.

Knapp 1,2 Millionen Euro beträgt die Investitionssumme der SÜC für die Wasserleitung.