Hintergrund sind nach SÜC-Angaben Verhandlungen zum Tarifvertrag des Landesverbands Bayerischer Omnibusverkehrsunternehmen (LBO).

Je nachdem, wie viele Mitarbeiter sich dem Streik anschließen, wird die SÜC nicht in der Lage sein, den Stadtbusverkehr einschließlich des Schülerverkehrs aufrecht zu halten. "Ein auch nur eingeschränkter Busbetrieb wäre im Hinblick auf eine zu erwartende Überfüllung in den Bussen in Zeiten der Corona-Pandemie nicht zu verantworten", heißt es in einer Mitteilung der SÜC.