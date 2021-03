"Leuchte auf" ist ein Gedicht überschrieben, das die Klasse 2b der Jean-Paul-Schule geschrieben hat. Gewidmet sind die Zeilen der -Ampel, die seit einigen Tagen neben der Tür des Klassenzimmers hängt. Drei LEDs in den Farben grün, gelb und rot zeigen an, wann der Gehalt an Kohlenstoffdioxid zu hoch in der Raumluft ist und die Fenster geöffnet werden müssen. Ziel ist es, so die Zahl von Coronaviren in der Luft und damit das Infektionsrisiko zu verringern.

Ein bundesweites Förderprogramm hat den Schulen und Kindergärten diese -Sensoren beschert. Um die Virenlast in der Raumluft zu verringern, muss regelmäßig für frische Luft gesorgt werden. Als Indikator dient die -Konzentration.

Vor vier Monaten bestellt

600 dieser Sensoren habe die Stadt bestellt; sie sollen in den nächsten beiden Wochen installiert werden, erklärte Peter Cosack, Leiter des Hochbauamtes, am Mittwoch. "Wir haben qualitativ hochwertige Geräte nach der Ausschreibung vor vier Monaten bestellt." 108 werden in den Kindertagesstätten die -Konzentration überwachen, der Rest kommt in den Schulen zum Einsatz. Zusammen mit den Direktoren und Rektoren der Coburger Schulen sowie den Kindergartenleitungen habe man sich für Sensoren und gegen Raumluft-Filteranlagen entschieden. Nur in Unterrichtsräumen, die nicht über Fenster verfügen, würden die Luft maschinell gefiltert und Coronaviren so verringert. Filteranlagen seien laut und hätten einen höheren Wartungsaufwand, erklärte Peter Cosack.

Die knapp handtellergroßen -Sensoren hingegen benötigen nur einen Stromanschluss und kalibrieren sich während der ersten sieben Tage. "Damit wird bei der Messung auf das natürlich vorkommende Rücksicht genommen, das in verschiedenen Regionen unterschiedlich vorhanden ist", erläutert Cosack. Gefördert werde der Kauf der Sensoren mit 55 000 Euro, diesen Kostenrahmen halte man ein.

Sogar ein eigenes -Gedicht gibt es

Gabriele Heller, Rektorin der Jean-Paul-Schule, begrüßt die Installation der Sensoren. "Unabhängig von Corona ist die -Belastung immer ein Thema in der Schule." Die Messgeräte würden dafür Bewusstsein schaffen. "Bei Rot sind die Fenster ganz weit offen, auf ein Ende von Corona können wir nun hoffen. -Ampel leuchte auf, die Kälte nehmen wir in Kauf", lautet die vorletzte Strophe des Gedichts, und die Schule wird auch nicht vergessen: "Die Jean-Paul-Schule wollen wir nicht mehr missen und leuchten mit unserem Wissen."