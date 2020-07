St.-Lukaskirche: Bis September im Wartemodus

Im September werden das evangelisch-lutherische Dekanat Coburg und dessen Geschäftsführer Rainer Mattern erfahren, wie die konkrete Zukunft der St.-Lukaskirche am Ketschendorfer Hang aussehen wird. Denn in wenigen Wochen wird dann das Landesamt für Denkmalpflege seine Entscheidung getroffen haben, ob der Bau mit dem markanten Pultdach an der Dr.-Hans-Schack-Straße zum Denkmal erklärt wird und damit unter Schutz steht.

Am vergangenen Dienstag hatten zwei Mitarbeiter des Landesamts für Denkmalschutz zusammen mit Vertretern des Baureferates der evangelischen Landeskirche, mit Pfarrer Rolf Roßteuscher sowie Geschäftsführer Mattern das Haus besichtigt. Einen Hinweis, welche Einschätzung letztendlich getroffen werden wird, hat es nach den Worten von Mattern nicht gegeben.

Letzter Gottesdienst an Silvester

Wie berichtet, wird der letzte Gottesdienst in der St.-Lukaskirche an Silvester diesen Jahres stattfinden. Dann wird das Gemeindezentrum schließen. Die unabdingbare Sanierung und überfällige Umbauten seien nicht zu finanzieren. Das haben nach Auskunft von Mattern umfangreiche Untersuchungen ergeben. Das "GZ", wie es kurz bei den Menschen heißt, soll abgerissen werden und auf dem 4300 Quadratmeter großen Grundstück sollen Wohnungen entstehen. Wie zu erfahren war, gibt es dafür vier Interessenten und Investoren.

Die Lukaskirche, eingeweiht 1969, ist ein Werk des Architekten Hans-Busso von Busse (1930 - 2009). "Der Architekt verwirklicht in der Anlage von Kirche und Gemeindezentrum das Konzept des weiten Raumes. Wer das Gemeindezentrum betritt, hat den Eindruck, einen überdachten Marktplatz zu betreten.

Die Übergänge zwischen Drinnen und Draußen sind fließend. Das Pflaster der Zuwege setzt sich im Inneren der Räume fort. Das gesamte Gebäude ist sehr schlicht gehalten. Nichts soll vom Wesentlichen ablenken. Es gibt keinerlei schmückendes Beiwerk", heißt es auf der Homepage der St. Lukas-Gemeinde.

Zahlreiche Treppen und Stufen

Was vor einem halben Jahrhundert als innovativ galt und den Stand der Technik darstellte, wird heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. "Wir können die Barrierefreiheit nach den gültigen Normen dort nicht herstellen", so Mattern. Treppen und Stufen bestimmen die Wege im Gemeindezentrum St. Lukas. Fünf Stufen sind nach dem Haupteingang an der Dr.-Hans-Schack-Straße nach unten zu gehen, um den zentralen Platz vor dem Kirchenraum und dem Gemeindesaal zu erreichen. Genauso viele sind es, um zu den wenigen Toiletten und zur Garderobe zu gelangen. Ins Untergeschoss führen weitere Treppen. Zweimal drei Stufen sind im Gang zum Nebeneingang eingebaut. Dort gibt es eine Seitentür in den Kirchenraum, dahinter wieder eine Stufe.

"Etwa 1,5 Millionen Euro sind nötig, um die dringendsten Arbeiten machen zu können und den aktuellen Anforderungen zu genügen", so der Geschäftsführer des Kirchengemeindeamtes, Rainer Mattern. Dann wären die Stromleitungen, die Sicherungen und der Brandschutz modernisiert.

Bislang gibt es im gesamten Gebäude keinen einzigen Rauchmelder. "Damit hätten wir keinerlei weitere Verbesserungen." Solche aber wären nötig, listet das Sanierungskonzept für das Gemeindezentrum am Ketschendorfer Hang auf. So hat das ausgedehnte Kirchendach eine nur wenige Zentimeter starke Dämmung, die dazu noch Schwachstellen aufweist.

Ob eine aktuelle Wärmedämmung nicht auch die Statik des Daches überfordert, dass habe bislang kein Statiker ausschließen können. Die senkrechten Abschlüsse an den Dächern sind aus asbesthaltigen und damit gesundheitsgefährdenden Platten gefertigt worden. "Noch liegen da keine Fasern offen und es gehen keine Gefahren davon aus. Bei Bauarbeiten aber müssen diese Bauteile entsorgt werden." Teilen der äußeren Holzverkleidungen haben Wind und Wetter sowie der Zahn der Zeit arg zugesetzt, und Fluchtwege fehlen auch.

Die Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege hatten in dieser Woche zwei weitere vom Architekten Hans-Busso von Busse entworfene Gebäude besichtigt. Man sei von dem Baustil und dem Haus angetan gewesen, sagte Mattern.

Die Entscheidung über die Erhaltenswürdigkeit falle ausschließlich nach Kriterien des Denkmalschutzes und nach einer neutralen Betrachtung, wurde bei dem Ortstermin erklärt.

Wenig bis keinen Einfluss hätten dabei Aspekte der weiteren Verwendbarkeit, der Ökologie oder auch eventuelle Sperrungen durch andere Behörden. Allerdings habe man beim Landesamt für Denkmalpflege noch keine Verfahren, wie man mit Gebäuden aus dieser Zeit umgeht.