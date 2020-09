Jung, fränkisch, hungrig: Bergmann spielt für den BBC Coburg

Mit Adrian Bergmann steht der nächste Spieler fest, der sich in der kommenden Saison in der Basketball-Liga ProB Süd beim BBC Coburg und bei den Regnitztal Baskets in der Regionalliga Südost präsentieren darf. Mit dem 19-Jährigen rückt der nächste Franke in den Kader der Vestestädter.

Immerhin vier Einsätze im Trikot der Baunach Young Pikes verbuchte der Forward in der vergangenen Saison in der ProB - nun sollen noch einige dazukommen. Bislang ging Bergmann noch in der U19-Bundesliga NBBL an den Start, jetzt folgt der endgültige Schritt in den Herrenbereich.

12,0 Punkte und 3,5 Rebounds verbuchte der 19-Jährige in der abgelaufenen Saison der NBBL, wurde ein Jahr zuvor deutscher Vizemeister in der U19. Bevor sich Bergmann zur JBBL dem Jugendprogramm von Brose Bamberg anschloss, machte der gebürtige Schwabacher seine ersten basketballerischen Schritte in seiner Heimatstadt und bei der SpVgg Roth.

Nun will sich der Mittelfranke an das ProB-Niveau heranarbeiten: "Mein Fokus wird vor allem auf der ersten Regionalliga bei Regnitztal liegen, aber gleichzeitig will ich im Training in der ProB Erfahrung sammeln, reinschnuppern und mich so verbessern, dass ich nächstes Jahr fest zur ProB gehöre." Gefragt nach seinen Stärken zählt Bergmann neben seinem Wurf einige Qualitäten auf, die das Coburger Publikum seit jeher honoriert: "Ich spiele hart, kämpfe immer und schmeiße mich nach jedem Ball!"

Auch BBC-Cheftrainer Valentino Lott lobt seinen neuesten Schützling: "Adrian passt gut in unser Team, ist ein bodenständiger Typ, der sich gut reflektiert und einschätzen kann. Er hat einen guten Körper, bringt viel Physis mit und hat einen stabilen Wurf. Er soll sich auf diesem Niveau etablieren und hat in der kommenden Saison ein ordentliches Programm vor sich, wenn er bei uns und in Regnitztal in der Regionalliga spielt. Vorerst rechnen wir vor allem im Training mit ihm, aber der Kampf um Spielzeit ist eröffnet, und Adrian wird da sicher nicht locker lassen."

Name: Adrian Bergmann

Größe: 2,00 Meter

Position: Small Forward/Power Forward (3/4)

Bisherige Vereine: Baunach Young Pikes (ProB)

Regnitztal Baskets (RLSO)

Brose Bamberg/TSV Breitengüßbach (NBBL)

Brose Bamberg/Regnitztal Baskets (JBBL)

SpVgg Roth (Jugend)

TV 48 Schwabach (Jugend)

BBC Coburg 2020/2021: Christopher Wolf, Daniel Urbano, Constantin Ebert, Timo Dippold, Sven Lorber, Lucas Wobst, Leon Bulic, Steffen Grimme, Adrian Bergmann, Valentino Lott (Head Coach), Jessica Miller (Assistant Coach).