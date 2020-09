Drasko Nenadic: Ein König Europas für die Vestestadt

CoburgDiesen Sommer vor sechs Jahren wird Drasko Nenadic wohl nie vergessen. Mit der SG Flensburg /Handewitt steht der heute 30-Jährige im Finalturnier der Handball-Champions-League. Dass die Mannschaft von Ljubomir Vranjes in Köln um die Krone Europas spielt, ist schon eine Überraschung. Was an diesem Wochenende in der Kölner Arena folgt, sollte als eine der größten Sensationen im europäischen Vereins-Handball der vergangenen Jahre eingehen. Als krasser Außenseiter krönen sich die Norddeutschen zu den Helden Europas. Drasko Nenadic landet mit 24 Jahren den bislang größten Erfolg seiner Karriere.