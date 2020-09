Die Vorbereitung läuft auf die kommende Saison in der Basketball-Liga ProB, und sie läuft aus Sicht des BBC Coburg weiter erfolgreich: Bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München gewannen die Coburger mit 77:70 (39:30).

Für BBC-Trainer Valentino Lott war es ein gelungener Test. "Bayern hat aggressiv verteidigt, das haben wir gebraucht - vor allem um zu sehen: Es wird Teams geben, die uns aus unserem Setplay rausbringen. Das Spiel hat uns gezeigt: Wie müssen wir in den nächsten Wochen arbeiten - an unserer Intensität, an Details - um unseren Spielstil zu spielen? Wir wollen uns nicht vom Gegner mitreißen lassen, sondern wollen souverän spielen."

FC Bayern München II - BBC Coburg 70:77 (30:39)

In der Landeshauptstadt gab es hinter verschlossenen Türen ein ausgeglichenes erstes Viertel, in dem die Vestestädter ihre jungen Kontrahenten zwar immer wieder zu Fehlern zwangen, aus diesen aber nicht genug Kapital schlugen, um sich abzusetzen: Mit 17:17 ging es in die erste Viertelpause.

Immerhin: Daniel Urbano, der an diesem Tag seinen 25. Geburtstag feierte, konnte sich mit einem sehenswerten Dunk schon früh ein Geschenk machen.

In den folgenden zehn Minuten zeigten die Coburger dann besseren Basketball: Angeführt vom starken Constantin Ebert spielte der BBC im zweiten Viertel seine Stärken besser aus. Langsam setzten sich die Gäste ab und gingen am Ende einer starken Phase mit einer verdienten 39:30-Führung in die Pause.

Die hatte nun allerdings den Rhythmus der Coburger unterbrochen. Das dritte Viertel gehörte eindeutig dem FC Bayern, denn der BBC haderte nun mit Würfen, die nicht fielen, Schiedsrichterentscheidungen, die mancher Spieler gerne anders gehabt hätte und ließ sich so aus dem Konzept bringen.

Mit Geburtstagskind Urbano hielt ein Spieler in dieser Phase besonders entschieden dagegen und hatte so großen Anteil am 59:55 vor dem Schlussabschnitt. Ebenfalls erfreulich: Mit Nico Böhm gab ein Spieler aus der eigenen Jugend sein Debüt in der ersten Herrenmannschaft. Im letzten Viertel dann merkte man den Gastgebern ihre Müdigkeit an: Zwar hielten die Münchener mit viel Kampfgeist gegen die Coburger, doch die Tiefe und Erfahrung des BBC-Kaders machte sich nun bezahlt: Cool konterten die Oberfranken die Angriffe der Oberbayern und blieben auch in der Schlussphase ruhig, um am Ende den 77:70-Sieg mit auf die Rückfahrt zu nehmen.

Beste Werfer BBC Coburg: Urbano (14 Punkte), Ebert (13), Wolf (10) / Beste Werfer FC Bayern München II: George (21), Ersek (14), Ratej (10)