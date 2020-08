BBC Coburg: Erste zwei Heimpartien werden zu Geisterspielen

Die 2. Basketball Bundesliga hat die Spielpläne für die kommende Saison 2020/2021 veröffentlicht: Nach einer Abstimmung am Dienstagabend haben die Klubs beschlossen, die neue Runde am 16. Oktober zu starten.

Für den BBC Coburg keine leichte Situation, bedeutet das doch, dass in jedem Fall mindestens zwei Heimspiele in der der Basketball-Liga ProB Süd vor leeren Rängen stattfinden müssen. "Für uns ist das natürlich keine gute Nachricht, denn ohne unsere Fans ist ein Spiel auf der Lauterer Höhe nicht das gleiche. In Gesprächen mit dem Gesundheitsamt ist aber schnell klar geworden, dass angesichts der Gesetzeslage in Bayern eine Zulassung von Zuschauern vor dem 1. November in Coburg keinesfalls in Betracht kommt", erklärt Carsten Richter, der kaufmännische Leiter des BBC Coburg, die Lage.

Derzeit ist geplant, dass die Vestestädter ihren Saisonauftakt am 17. Oktober bei Aufsteiger EPG Baskets Koblenz bestreiten. Am Wochenende darauf wartet mit den TSV Oberhaching Tropics ein garantiertes Geisterspiel (25. Oktober, 16 Uhr) auf den BBC. Am 31. Oktober um 19 Uhr ist mit BiS Speyer ein zweites Spiel vor leeren Rängen auf der Lauterer Höhe geplant.

Ob, und wenn ja, bei welchen Auswärtsspielen Fans die neue BBC-Mannschaft miterleben können, ist derzeit noch unklar: So plant beispielsweise Thüringen, ab September wieder Zuschauer bei Hallensportarten zuzulassen, so dass - Stand jetzt - beim A73-Derby mit den Basketball Löwen Erfurt auch Coburger Fans ihre Mannschaft erleben könnten.

Frankfurt komplett ohne Fans

Ligakonkurrent Fraport Skyliners Juniors derweil hat bereits bekannt gegeben, dass bei den Heimspielen in Frankfurt aufgrund der baulichen Gegebenheiten überhaupt keine Zuschauer zugelassen werden.

Für die Coburger wäre eine Saison ohne Fans nicht nur emotional, sondern auch finanziell eine große Bürde: "Wir haben mit den Sponsoren, mit denen wir bereits gesprochen haben, auch zu diesem Thema sehr gute Gespräche gehabt. Jetzt hoffen wir, dass wir auch bei potenziellen neuen Partnern Verständnis für diese besondere Situation erhalten. Der Spitzensport in unserer Region hat nur eine Chance zu überleben, wenn alle Seiten - die Klubs, die Wirtschaft und die Kommunen - gemeinsam für dieses Ziel arbeiten. Wir sind intern bereits in Planungen für Livestreams und andere Möglichkeiten, um unsere Fans an unseren Spielen gebührend teilhaben lassen zu können. Klar ist aber auch, dass wir ausbleibende Zuschauereinnahmen kompensieren müssen", macht Wolfgang Gremmelmaier, Geschäftsführer des BBC, die Situation deutlich.

Der Spielplan des BBC Coburg in der ProB-Spielzeit 2020/21

Samstag, 17. Okt., 19.30 Uhr: Koblenz - Coburg Sonntag, 25. Okt., 16 Uhr:

Coburg - Oberhaching Samstag, 31. Okt., 19 Uhr:

Coburg - Speyer

Samstag, 7. Nov., 19.30 Uhr:

Karlsruhe - Coburg Sonntag, 15. Nov., 16 Uhr: Coburg - Frankfurt

Samstag, 21. Nov., 18 Uhr:

Ulm - Coburg

Samstag, 28. Nov., 19 Uhr:

Coburg - Dresden

Sonntag, 6. Dez., 16 Uhr:

Erfurt - Coburg

Samstag, 12. Dez., 19 Uhr:

Coburg - Hanau

Sonntag, 20. Dez., 18 Uhr:

Gießen - Coburg

Sonntag, 27. Dez., 16 Uhr:

Coburg - München

Sonntag, 3. Jan. 21, 16 Uhr:

Coburg - Ulm

Freitag, 8. Jan., 20.30 Uhr:

Dresden - Coburg

Samstag, 16. Jan., 19.30 Uhr:

Speyer - Coburg

Sonntag, 24. Jan., 16 Uhr:

Coburg - Gießen

Samstag, 30. Jan., 14 Uhr:

München - Coburg

Sonntag, 7. Feb., 16 Uhr:

Coburg - Erfurt

Samstag, 13. Feb., 19 Uhr:

Oberhaching - Coburg

Samstag, 20. Feb., 19 Uhr:

Coburg - Koblenz

Samstag, 27. Feb., 15 Uhr:

Frankfurt - Coburg

Samstag, 6. März, 19 Uhr:

Hanau - Coburg

Samstag, 13. Mär., 19.30 Uhr:

Coburg - Karlsruhe