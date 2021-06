Coburg vor 26 Minuten

Ordnungswidrigkeit

Splitterfasernackt: 25-Jähriger badet einfach in der Innenstadt

Einem 25-Jährigen wurde es wohl zu heiß. Mitten in der Nacht entschied er sich für ein Bad in einem Brunnen in der Coburger Innenstadt - splitterfasernackt.