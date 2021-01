Im Spätsommer vergangenen Jahres rief die Initiative Rodachtal zur Teilnahme an ihrem Baukulturpreis 2020 auf. Unter den elf Einsendungen aus insgesamt neun Kommunen konnten nun zwei Gewinnerfamilien aus Bad Rodach und Heldburg ermittelt werden, teilt die Initiative Rodachtal mit.

Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 4000 Euro, das von der VR-Bank Lichtenfels Ebern bereitgestellt wird, teilen sich diesmal Michael Hunstock in Heldburg für eine sehr gelungene und sensible Sanierung sowie Mirka und Jürgen Schröder für ihren vorbildhaften Neubau im Bad Rodacher Ortsteil Rudelsdorf.

Der Erhalt und die Pflege der Baukultur ist ein Schwerpunktthema der Initiative Rodachtal und deshalb bietet sie auch einiges an: Zum Portfolio rund ums Bauen und Wohnen gehören unter anderem die Beschaffung von Fördermitteln, die Beratung durch ein Baulotsennetzwerk und Veranstaltungsreihen. Dazu kommen Schulungs- und Kursangebote im "Kompetenzzentrum Bauen" in der Geschäftsstelle in Ummerstadt, die im Wesentlichen vom Arbeitskreis Historische Bausubstanz organisiert werden.

Den Baukulturpreis vergibt die Initiative Rodachtal bereits seit 2016 alle zwei Jahre. Die Auszeichnung soll Bürger für die baukulturelle Einzigartigkeit der Region sensibilisieren, Bauherren für ihr Engagement belohnen und anderen Mut machen.

Die Wahl traf wieder eine zehnköpfige Jury, bestehend aus Baulotsen, Fachstellen, dem Arbeitskreis Historische Bausubstanz und Bürgermeistern. Sie kam zum Schluss, dass die beiden Vorhaben gleichermaßen ein Verständnis von Baukultur widerspiegeln: einerseits die sensible Bewahrung und behutsame Weiterentwicklung historischer Bausubstanz im Fall Hunstock, andererseits die Schaffung von etwas Neuem im Fall Schröder.