Am Montagabend sind ein 27-Jähriger und ein 35-Jähriger in der Coburger Innenstadt in einen Streit geraten. Erst beschimpften sich die beiden, dann ging der 27-Jährige mit einem spitzen Gegenstand auf den Älteren los.

Damit stach er mehrmals auf den Oberkörper des 35-Jährigen ein, wodurch dieser Verletzungen im Brustbereich erlitt. Der 35 Jahre alte Coburger musste vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Das berichtet die oberfränkische Polizei in einer Pressemitteilung.

Rödentaler sticht zu: 35-Jähriger kommt schwer verletzt in die Notaufnahme

Der 27-jährige Rödentaler wurde wegen versuchten Totschlags in eine oberfränkische Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.