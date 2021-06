Die Impfpriorisierung in der Region Coburg ist aufgehoben und der Landrat rührt kräftig die Werbetrommel: "Melden Sie sich am besten noch heute für die Corona-Schutzimpfung an. Denn jetzt haben Sie die Chance auf einen zeitnahen Termin im Impfzentrum. Schützen Sie damit sich und andere und helfen Sie, das Coronavirus gemeinsam einzudämmen", sagt Sebastian Stra ubel (CSU).

Zwar werden im Juli nach wie vor viele Zweitimpfungen durchgeführt, doch laut Pressesprecherin Corinna Rösler ist die Priorisierungsgruppe 3 so gut wie durch: "Insbesondere durch die Zuweisung von Sonderkontingenten des Moderna-Impfstoffes konnten in der Region Coburg zuletzt gute Fortschritte erreicht werden."

Jede priorisierte Person sollte zumindest ein Impfangebot erhalten haben oder in Kürze erhalten, so Rösler. "Rund 3500 Personen, die sich bereits angemeldet haben und auf ihre Erstimpfung warten, werden in dieser Woche ihre Impftermine erhalten", erklärt die Pressesprecherin. Maximal 1000 Personen können in Witzmannsberg täglich geimpft werden. Damit der Betrieb des Impfzentrums möglichst effizient laufen kann, werde versucht, die Termine an jedem Öffnungstag zu bündeln.

Kurz Vorlaufzeit

Inzwischen haben sich laut Rösler die Vorlaufzeiten stark verkürzt: "Wer sich jetzt meldet, bekommt in der Regel innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Termin zugewiesen. "

Impfquote am 20. Juni

Aktuell haben bislang 45,07 Prozent der Bürger in Stadt und Landkreis im Impfzentrum und bei den Hausärzten zumindest die Erstimpfung erhalten. 30,9 Prozent sind bereits vollständig geimpft (Stand 20. Juni).

Übrigens: Stadt und Landkreis geben den Impfwilligen nochmals wichtige Hinweise mit auf den Weg. So ist nach einer Infektion frühestens mit sechs Monaten abstand eine Impfung möglich. Dazu ist eine Registrierung online notwendig.

Hierbei könnte eine scheinbare Verwirrung entstehen. Denn bei Online-Terminbuchungen unter impfzentren.bayern können ausschließlich Erst- und Zweittermin vereinbart werden. Da aber für bereits infizierte Personen lediglich ein Impftermin nötig ist, wird der Zweittermin im Nachgang durch das Personal im Impfzentrum entsprechend storniert.

Auf die Reserveliste setzen lassen

Auch für den Fall von Terminabsagen wird Vorsorge getroffen. So besteht im Falle von Terminausfällen die Möglichkeit, kurzfristig für eine Impfung nachzurücken.

Dazu kann man sich auf eine sogenannte Reserveliste aufnehmen lassen. "Wer auf der Reserveliste steht, sollte nach einem Anruf in der Lage sein, in einer halben Stunde im Impfzentrum in Witzmannsberg zu erscheinen", sagt Corinna Rösler.

Informationen zur Anmeldung

Die Anmeldung ist jetzt für alle freigegeben und erfolgt über das Portal des Freistaates Bayern unter https://impfzentren.bayern/

Zusätzlich ist eine Anmeldung auf einer Reserveliste möglich (https://www.landkreis-coburg.de/formulare/form/alias/lracoburg/Rerseveliste/). Falls jemand seinen Impftermin verpasst oder absagt, besteht über die Reserveliste die Möglichkeit, kurzfristig für eine Impfung nachzurücken, damit die Dosen nicht verfallen.