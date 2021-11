Die Grundschule Ketschendorf erhält ein Kinderrestaurant. Dahinter verbirgt sich ein Um- und Anbau, damit der Werkraum nicht mehr als provisorisches Esszimmer der Kinder benutzt werden muss. Der Senat für Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen gab am Mittwoch grünes Licht für die Vorplanung des Bauamtes. Das Kinderrestaurant sowie einige notwendige Umbauten im alten Schulhaus werden knapp 670000 Euro kosten, schätzt das Bauamt.

Die Grundschule Ketschendorf ist in einem Gebäude aus dem Jahr 1901 untergebracht. Das Haus mit Ziegelsteinoptik und dem verschieferten Uhrtürmchen steht unter Denkmalschutz. In den 1960er Jahren wurde auf dem Grundstück ein Klassentrakt mit zwei Geschossen angebaut. Klassentrakt und Altbau sind mit einem überdachten Gang verbunden. Der zum unteren Schulhof hin offene Gang soll nun zum Speiseraum umgebaut werden und eine Ausgabeküche erhalten. "Aufgrund der engen Bebauung und des ansteigenden Geländes bietet sich diese Lösung an", sagte Thorsten Huld vom Bauamt.

Werkraum ist bisher Esszimmer

Nötig wird das Kinderrestaurant, weil immer mehr Kinder die Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen. "Bei der Einführung der Mittagsbetreuung vor 20 Jahren war es sieben Kinder, mittlerweile sind es 60 Kinder." Nachdem drei Viertel der rund 80 Schüler die Mittagsbetreuung nutzen, muss seit einigen Jahren der Werkraum als Esszimmer genutzt werden. Allerdings ist dies nach den Worten von Huld aus Sicht der Lebensmittelhygiene nicht mehr haltbar und hat auch schon die Kritik der Lebensmittelüberwachung auf sich gezogen.

Drangvolle Enge

Seit mehreren Jahren wird in der Ketschendorfer Grundschule unter drangvoller Enge gelehrt und gelernt. Im Dachgeschoss des Altbaues steht zwar seit einigen Jahren die frühere Wohnung des Hausmeisters leer, "aber um die zu nutzen, müsste zwingend ein zweiter Fluchtweg außen ans Gebäude angebaut werden". Dazu kämen noch Modernisierungen und Erweiterungen in Elektrik und Trinkwassernetz. Nach den Schätzungen des Hochbauamtes würde das rund eine Million Euro kosten. Dieser Plan wurde nicht mehr weiter verfolgt.

Wegen der hohen Kosten suchte das Bauamt auch nach einem nahen Bauplatz oder Räumen für die Mittagsbetreuung. Das würde Probleme bei der Schulorganisation verworfen. Etwas Geeignetes wurde nicht gefunden. Blieb nur noch der Umbau des Verbindungsganges zum Mittagsbetreuung mit einem geschätzten Aufwand von 411 000 Euro.

Vorgesehen sind neben dem Kinderrestaurant die Ausgabeküche und eine Toilette. Mit dem Kinderrestaurant kann die alte Küche im Altbau zum Elternsprechzimmer und Erste-Hilfe-Raum umgebaut werden. Auch wird dann ein Flur im Erdgeschoss des Altbaues möglich. Bis jetzt führt der Weg stets von einem Raum zum anderen. Weiter muss die Stadt sowohl im Altbau wie auch im Klassentrakt in den Brandschutz investieren. Dafür sind weitere 260 000 Euro nötig.