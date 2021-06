Rödental vor 1 Stunde

Teure Verwechslung

Betrunkener 31-Jähriger verwechselt Adresse - und tritt die falsche Haustür ein

Eine Verwechslung kommt einem 31-Jährigen aus Rödental im Landkreis Coburg jetzt teuer zu stehen: Der Mann versuchte in der Nacht zum Dienstag vergeblich in seine Wohnung zu gelangen und trat deswegen das Glas in der Haustür ein - leider bei der falschen Adresse.