Vier Männer wurden nach einem Drogenfund in Bremen, bei dem 740 Kilogramm Kokain sichergestellt wurden, als mutmaßliche Beteiligte verhaftet. Die Männer wurden, laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft in Coburg, in Hamburg, Hannover und Coburg festgenommen. Nach Angaben der Bremer Polizei am Donnerstag (07.04.2022) wurden die Beschuldigten bereits im Februar verhaftet.

Das Kokain im Marktwert von circa 30 Millionen Euro ist im August 2021 im Güterverkehrszentrum von Bremen sichergestellt worden. Die Bremer Polizei wurde von den bayerischen Beamten der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberfranken auf eine bevorstehende Drogenlieferung hingewiesen. Im letzten Augenblick konnte der Weitertransport der Drogen, die sich laut Bremer Angaben, in einem Container mit südamerikanischem Kaffee befanden, aufgehalten werden.

Anwalt meldet sich bei Polizei: Entführung wegen fehlendem Kokain?

Nach weiteren Ermittlungen konnten schließlich die vier mutmaßlichen Beteiligten verhaftet werden. Ein Bremer Polizeisprecher bezeichnet dies als "einen empfindlichen Schlag gegen die Organisierte Kriminalität und einen großen Erfolg der bayerischen und Bremer Kollegen". Die Coburger Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass die Ermittlungen noch bis Mitte des Jahres laufen werden.

Nicht lange nach dem Fund des Kokains meldete sich ein vermeintlicher, ausländischer Anwalt bei der Bremer Polizei. Er behauptete, dass wegen des fehlgeschlagenen Drogendeals ein Mensch entführt worden sei. Diese Behauptung wurde allerdings noch nichtbestätigt, werde aber noch ermittelt. Ein Polizeisprecher aus der Hansestadt sagte hierzu "Wir haben keine Kenntnisse, dass ein Menschenraub stattgefunden hat".