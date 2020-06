Ebersdorf bei Coburg vor 47 Minuten

Übergriff

Mann (49) würgt und tritt Begleiterin im Regionalexpress in Oberfranken

In einem Regionalexpress zwischen Lichtenfels und Coburg geriet ein befreundetes Paar am Mittwochabend (24. Juni) in Streit. Dabei würgte der 49-Jährige seine Begleiterin mehrere Sekunden.