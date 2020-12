Gegen 16.40 Uhr sind am Mittwoch (23. Dezember 2020) zwei Nachbarn im Keller eines Mehrfamilienhauses in Coburg aufeinander getroffen. Dort gerieten sie in Streit. Was zuerst mit einer verbalen Auseinandersetzung begann, gipfelte damit, dass der 61-jährige Nachbar plötzlich ein Küchenmesser zückte und mit diesem den 52-jährigen Nachbarn verletzte.

Bei dem Messerangriff zog sich der 52-jährige mehrere Schnittverletzungen zu. Nichtsdestotrotz konnte er sich wehren und dem 61-Jährigen sogar das Messer abnehmen. Der Sohn des Verletzten alarmierte währenddessen die Polizei und den Rettungsdienst, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet.

Nachbar attackiert 52-Jährigen mit Küchenmesser

Polizisten aus Coburg nahmen den 61-Jährigen fest uns stellten sein Küchenmesser sicher. Die Kripo ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.