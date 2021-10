Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Blaulichtmeldungen der Polizei Coburg vom Sonntag, 19.09.2021

Stadtgebiet Coburg

Verkehrsunfall

COBURG. Leicht verletzt wurde eine 43-jährige Fahrzeugführerin bei einem Unfall am Freitagmorgen. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Frankenbrücke und wollte nach rechts auf die Bundesstraße 4 in Richtung Norden abbiegen. Er hielt auch vorschriftsmäßig am Vorfahrtszeichen an. Da eine aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kommende Toyota-Fahrerin, seinen Angaben zufolge, nicht geblinkt habe, leitete er den Abbiegevorgang ein. Die 43-Jährige, die allerdings nach links auf die B 4 abbog und Vorfahrt hatte, stieß dann mit dem Lkw zusammen. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Coburg. Der Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Landkreis Coburg

Unfallflucht

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw. Am schwarzen Honda, der in der Alten Schloßstraße, Höhe Hausnummer 7, geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Vorfahrt missachtet

DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Freitag, kurz nach 13.00 Uhr, vom Real Parkplatz nach rechts in die Coburger Straße einbiegen. An der dortigen Einmündung befindet sich ein Grünpfeil für seine Richtung. Trotzdem müssen die Verkehrsteilnehmer, die rechts abbiegen wollen, den geradeaus Fahrenden die Vorfahrt gewähren. Dies missachtete aber der Toyota-Fahrer und stieß mit dem von links kommenden Lkw zusammen. Glücklicherweise erlitten beide Fahrzeugführer keine Verletzungen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

Schulkind angefahren

AHORN, LKR. COBURG. Am Freitag, gegen 13.15 Uhr, hielt der Schulbus gegenüber der Haltestelle „Am Feuerwehrhaus“ in Triebsdorf. Ein 10-jähriger Schüler stieg aus und lief hinter dem Schulbus über die Straße, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Eine 56-jährige Polo-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeig bremsen und erfasste den Jungen mit der linken Fahrzeugseite. Der 10-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Coburg.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)