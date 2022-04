Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Coburg vom 03.04.2022

Stadtgebiet Coburg

Vandalismus

Eine ehemalige Gaststätte am Adamiberg wurde von Vandalen heimgesucht. Diese zerstörten diverse Fensterscheiben und Außenjalousien und richteten einen Gesamtschaden von über 2000,- € an. Der Tatzeitraum kann lediglich auf das letzte halbe Jahr eingegrenzt werden.

Drogen im Gepäck

Beim Erblicken einer Streife, die am Samstag Abend den Bahnhof in Coburg aufsuchte, warf ein 14-jähriger eine leere Packung Zigaretten-Filterpapiere unter eine dortige Holzbank und entfernte sich in Richtung der Bahngleise. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Jugendliche einer Kontrolle unterzogen. Diese förderte in einer mitgeführten Umhängetasche ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana zum Vorschein.

Nach erfolgter Kontrolle und Sicherstellung der Rauschmittel wurde der Jugendliche an seine Betreuerin übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Sachbeschädigung

Ein am Radweg hinter dem Seniorenwohnheim am Schießstand stehender Wegweiser wurde in der Zeit vom Freitag, 01.04.22 um 21.00 Uhr bis Samstag, 02.04.22 um 15.00 Uhr von einem unbekannten Täter umgeknickt. Dabei wurde das Standrohr beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300,- €. Sollte jemand Hinweise auf den Täter geben können so wende er sich an die Polizeiinspektion Coburg unter 09561/645-0.

Straßenverunreinigung

Am Samstag kam es gleich zu zwei Straßenverunreinigungen durch Öl bzw. Treibstoff. Einmal musste der CEB in der Creidlitzer Straße Öl bzw. Diesel auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern abbinden. Kurz danach wurde eine ca. 500 Meter lange Ölspur gemeldet, die sich von der Leibnizstraße über den Bärenholzweg, den Hörnleinsgrund und schließlich in die Kantstraße hinzog. Auch hier wurde der CEB zweck Beseitigung der Ölspur angefordert.

Betrunkene und Kinder schützt der liebe Gott

Am Sonntag früh lies sich ein sichtlich angetrunkener Mann von einem Taxi nach Hause fahren. Beim Aussteigen stolperte er schwungvoll über die Bordsteinkante und fiel in eine ca. 4 x 2 Meter große Glasscheibe, die dabei zu Bruch ging. Glücklicher Weise verletzte er sich dabei nur leicht an der Hand. Nach dem Eintreffen der Polizei wollte der Mann die Szene für die Beamten nochmals nachstellen, kam aufgrund seines leicht gestörten Gleichgewichtssinnes ins Straucheln und fiel erneut in die Glasscheibe, bzw. in die umherliegenden Scherben. Beim neuerlichen „Sturz“ hielt wohl der liebe Gott seine schützende Hand zum zweiten Mal über (oder unter) den Nachtschwärmer, der ohne weitere Blessuren seinen Heimweg fortsetzen konnte.

Pressebericht der Polizei Coburg vom 02.04.2022

Nasenbeinbruch erlitten

COBURG. Kurz vor halb vier am frühen Samstagmorgen ging ein junger Mann in einem Tanzlokal im Steinweg auf die Tanzfläche. Urplötzlich erhielt er von einer unbekannten männlichen Person einen Schlag ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass die Nase des 26-Jährigen brach. Der Schläger war ca. 180 cm groß, hatte helle Haare und trug einen weißen Kapuzenpullover. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen.

Führerschein gefälscht

COBURG. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend überreichte der 40-jährige Fahrer eines Nissan einen ausländischen Führerschein und ein Fantasiedokument, welches wohl als internationaler Führerschein herhalten sollte. Der Mann, der seit über fünf Jahren in Deutschland lebt, benötigt zum Führen von Kraftfahrzeugen einen deutschen Führerschein. Das Fantasiedokument und der augenscheinlich gefälschte afghanische Führerschein wurden sichergestellt.

Selbsternannter Graffiti-Künstler

COBURG. Als am Freitag, um 17.15 Uhr, der Zug von Nürnberg im Coburger Bahnhof einfuhr, sprang sofort nach dem Halt ein Mann aus dem Zug und begann unter den Augen anderer anwesender Fahrgäste, einen stehenden Zug auf Gleis 1 und die Bahnhofswände mit einer Spraydose zu besprühen. Bei der anschließenden Kontrolle der sofort informierten Polizeistreife, konnten die Beamten im mitgeführten Gepäck des Mannes noch weitere 12 Sprühdosen auffinden. In seiner anschließenden Vernehmung auf der Dienststelle gab der 41-Jährige an, in ganz Deutschland unterwegs zu sein, um Graffitis zu üben. Es stellte sich außerdem heraus, dass gegen den „Künstler“, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, zwei Aufenthaltsermittlungen einer Staatsanwaltschaft wegen begangener Straftaten offen sind. Im Anschluss an seiner Vernehmung konnte der alkoholisierte Mann die Dienststelle verlassen.

Der Sachschaden am Zug und Bahnhofsgebäude wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die den „Künstler“ beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Coburg vom 02.04.2022

Hopfen und Malz

B 4 / B 303 / Coburg-Süd

Nicht schlecht staunte eine Streifenbesatzung der Coburger Verkehrspolizei am Samstagmorgen, als sie beim Befahren der B 4 im Bereich Coburg-Süd auf der Gegenfahrbahn einen abgestellten Sattelzug wahrnahm. Neben dem 40-Tonner hatten sich etwa 50 Kästen Bier quer über die Fahrbahn verteilt. Mehrere Pkw-Fahrer hatten auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße bereits stoppen müssen.

Nach Absicherung der Gefahrenstelle wurde ermittelt, dass der 34 Jahre alte Trucker aus Thüringen mit seinem Volvo aus Richtung Schweinfurt kommend auf die B 4 in nördliche Richtung auffahren wollte. Im Bereich der 270-Grad-Kurve des Anschlussastes kippte ein Teil des geladenen Gerstensaftes und rutschte linksseitig unter der Plane des Sattelaufliegers hindurch. Glück im Unglück bestand insoweit, dass zum Zeitpunkt der Havarie keine weiteren Fahrzeuge im Gefahrenbereich hindurchfuhren und dem Lkw nachfolgende Pkw-Fahrer geistesgegenwärtig für eine Absicherung sorgten. Auch der Lkw-Fahrer selbst blieb unverletzt.

Im Bereich der Unfallstelle kam es für die Dauer der Aufräum- und Reinigungsarbeiten gut 2 Stunden lang zu Behinderungen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Coburg sowie der betroffenen Spedition leisteten tatkräftige Hilfe, was im konkreten Fall jedoch ausdrücklich nicht den Verzehr der Ware, sondern lediglich dessen Entsorgung bedeutete.

Die Unfallspezialisten der Coburger Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache, insbesondere zur Geschwindigkeit des Sattelzuges und der genauen Ladungssicherung aufgenommen. Der Sachschaden wird vorläufig auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

